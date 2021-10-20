Солигорчанина подозревают в заражении сожительницы ВИЧ-инфекцией

Солигорский РОСК расследует уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в заражении сожительницы ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в УСК по Минской области, пишет МЛЫН.BY.

Житель Солигорского района с 2017 года состоял на учёте с диагнозом ВИЧ-инфекция. Он был предупреждён об уголовной ответственности за возможное заражение другого лица. Однако мужчина проигнорировал все требования и, не используя средства защиты, неоднократно вступал в интимную близость с сожительницей из Солигорска.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 157 (заражение другого лица с косвенным умыслом ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Статья предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта, в настоящее время судимость погашена.

Следователем изъяты и изучаются медицинские документы подозреваемого. Расследование продолжается.