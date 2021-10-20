«Радует, что такие компетентные люди работают именно там, где они больше всего нужны». Благодарность работникам Слуцкой ЦРБ

Хотим выразить слова благодарности Цариковой Наталье Владимировне, врачу 3-го инфекционного отделения Слуцкой ЦРБ. Спасибо Вам и всему коллективу больницы за теплоту, заботу и профессионализм.

Несмотря на сложные условия труда, Вы всегда отвечали на наши вопросы, давали нужные рекомендации, находили человеческий подход к каждому пациенту.

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Спасибо медсёстрам за их золотые руки, санитаркам — за чистоту и порядок, кухонным работникам — за питание.

Радует, что такие компетентные люди работают именно там, где они больше всего нужны. Спасибо Вам огромное.

Орловская А.Г., Метельская С.А., Хилькевич Л.И., Боровик М.В. (бывшие пациенты палаты № 21).