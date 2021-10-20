Пивзавод, ностальгия, юность… Как 15 лет назад Слуцк отмечал 890-летний юбилей (архивное видео)

16 сентября 2006 года, через год после празднования республиканских «Дажынак», Слуцк снова широко гулял, отмечая 890-летний юбилей. Размах был не столько в концертах и количестве торговых точек, сколько в шествии предприятий Случчины. По центральной улице прошлись тысячи работников самых крупных и заметных фабрик, заводов и организаций, а также спортсмены и представители общественных объединений.

Судя по всему, это шествие надолго осталось в памяти случчан. А сейчас, через полтора десятка лет, оно вызывает особые ностальгические чувства. Не только потому, что мы были на 15 лет моложе, но и потому, что можем узнать на видео многих знакомых, которые тоже были юны.

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При просмотре видео чувства ностальгии добавляет и то, что мы можем увидеть на шествии работников уже канувших в Лету Слуцкого пивзавода, эмальпосуды, текстильной фабрики и других предприятий.

Кроме шествия, на видео запечатлены концерт, выступление гостей из городов-побратимов, песни, пляски и даже парашютисты в центре города.

А случчанам, которые в те годы ещё не родились или были слишком малы, будет интересно посмотреть, как гуляли их «предки».

Этим архивным видео с газетой «Кур'ер» поделился Фёдор Корзун, оператор-любитель из Лучников.

СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель Лучников. На протяжении нескольких десятилетий ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых наши земляки, родные и знакомые.

Видео: Фёдор Корзун, из личного архива оператора

890-летие Слуцка. Как это было

Для тех, кто хочет знать о празднике подробнее, предлагаем прочитать этот архивный текст:

«Бурно отпразднованный случчанами День города оставил палитру впечатлений. Находиться с утра до вечера в центральной части Слуцка и охватить всё происходящее хотя бы краем глаза было непросто.

Народ оживился, когда черёд дошёл до предприятий и организаций города. Титульные машины оказались хорошо узнаваемы, и люди радовались этому, весело обсуждая каждую из них.

Присутствующими на празднике шествие оценивалось по-разному. Одни проводили параллели с демонстрацией времён СССР, другие отмечали необычность действа, но после обмена мнениями все сходились в одном: получилось хорошо. А появление над городом вертолёта с парашютистами стало гвоздём программы, привлёкшим всеобщее внимание.

Торжественная часть на центральной площади изобиловала приветственными адресами и серией награждений. Позже первоначальная официальность атмосферы постепенно растворилась, и собрание вошло в русло тёплого общения выступающих и зрителей.

Чествование почётных граждан Слуцкого района, приветствия от глав других районов, гостей из Украины и России, поздравление молодожёнов и вручение коляски отцу юного случчанина, родившегося в день 890-летия Слуцка, прозвучали эффектным заключительным аккордом в несколько затянувшейся торжественной части.

Молодожёнов, у которых в этот день были свадьбы, на главной сцене города чествовал Александр Драко, председатель Слуцкого райисполкома. Он же поздравил счастливого молодого отца, у которого в этот день родился ребёнок. Случчанину подарили детскую коляску.

Мероприятия, организованные на других площадках праздника, собирали публику в основном по интересам. На ура восприняли случчане показ моделей одежды Слуцкой фабрики пошива одежды и демонстрацию причёсок мастеров предприятия «Сельчанка». Бурлил разнообразными состязаниями городской стадион, собрав немало любителей спорта.

Вечерняя трёхчасовая концертная программа с наступлением темноты переросла в танцы, завершившиеся звёздным дождём, падающим со здания исполкома, и пятнадцатиминутным салютом".