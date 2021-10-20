«Пишу это, чтобы люди не толпились в очередях». Как я воспользовалась кассой самообслуживания в магазине в Слуцке

Уже довольно давно в нашем «Евроопте» на улице Максима Богдановича появились кассы самообслуживания. Я уже три раза попробовала там отовариться и осталась очень довольна.

Пока в обычные кассы стоят большие очереди, возле касс самообслуживания людей мало. Платить там можно только картой. В первый раз я воспользовалась помощью сотрудницы магазина. А в последующем справлялась сама.

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Нужно встать лицом к сенсорному экрану.

Потом поставить корзинку с покупками на специальное место слева от себя. Там написано «Место для корзины».

Дальше уже достаёшь товар из корзинки, сканируешь код и перекладываешь продукты на место справа от себя.

Место посередине — это весы. Если ты купил яблоки, то нужно найти их на экране и положить на весы.

В конце сканируешь свою дисконтную карту и расплачиваешься по терминалу.

Ждёшь, пока появится чек. Всё.

На самом экране есть интуитивно понятная инструкция для каждого шага.

Я пишу это, чтобы люди не толпились в очередях, так как в наше время это опасно. И не боялись касс самообслуживания. Пользоваться ими очень просто и удобно.

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