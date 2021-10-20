Открытие магазина «Санта» на Виленской в Слуцке перенесли на начало ноября

Новый магазин «Санта», который построили в 1-м городке на улице Виленской, предварительно, откроется в начале ноября.

«Точной даты открытия пока нет, но планируется, что магазин заработает для покупателей 2, 3 или 4 ноября. В торговый объект добирают персонал», — сообщили «Кур'еру» в компании «Санта Ритейл».

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Жители Майского Посада рассказывали «Кур'еру», что вечером во вторник, 19 октября, видели людей, которые уже пытались попасть в магазин. Напомним, ранее сообщалось, что открытие планировалось на середину октября.

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