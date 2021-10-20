«Не хочу сидеть с вами!» 14-летняя дочь требует праздник в кафе без родни, а мать не согласна (ситуация из жизни случчан)

Случчанка Анастасия конфликтует с 14-летней дочерью. Последний раз девочка поссорилась с матерью за отказ арендовать кафе на день рождения, чтобы отметить праздник с подругами, без родни. Мать винит себя, что что-то упустила в воспитании дочери, раз та предъявляет завышенные требования. Ситуацию для читателей «Кур'ера» комментирует психолог.

«День рождения всегда отмечали в кругу семьи»

«У нас обычная семья: муж — сварщик, я работаю в частной фирме. Дочке Вере 14 лет, — рассказывает Анастасия. — Доходы средние, но достаточные, на мой взгляд. Питаемся хорошо, ещё и родители из деревни помогают, одеваемся нормально. Раз в год ездим семьёй отдыхать, были в Турции, в Египте. Конечно, экономить приходится, но одежду дочери покупаем, есть у неё и телефон, и велосипед, и скейт.

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Раньше всегда дарили ей что-то ценное: кольцо золотое, цепочку, серёжки. К нам приезжали бабушки, дедушки и пару её подружек. Дома накрывали стол. В этот раз приготовили подарок — золотой браслет. Бабушки обычно дарили то, что дочь просила: куртку, джинсы, юбку. Подружки — что могли.

Накануне 14-летия дочь заявила, что хочет отметить его в кафе с друзьями и пригласить человек 15. А родня ей на празднике не нужна. Я ответила, что подарок куплен, деньги потрачены, да и родственники обидятся. И не рановато ли устраивать банкет? Она стала кричать, что все подруги отмечают так, как хотят, а она одна сидит с нами. Хлопнула дверью и ушла. Мне стало обидно.

Конечно, арендовать кафе мы не стали. Я всё приготовила, накрыла стол. Пришли гости. Дочь заперлась в своей комнате, только после уговоров вышла в домашнем платье. Сидела надутая, молчала и демонстрировала, что ей этого не надо и она никому не рада. Я слышала, как одноклассница ей сказала: «Ну что ты, Вера, твои родители старались. У меня и такого нет». Свекровь и мама обиделись. Обе, уходя, заявили, что мы дочь воспитали неправильно и больше они на такой праздник не придут.

Потом я всё высказала дочери, как мы стараемся для неё, делаем столько, покупаем, что можем. А банкеты в 14 лет — это слишком! Никогда не думала, что она заявит нам такие претензии, что сможет настолько нас обидеть, наплевать на нас и на близких. У некоторых детей, бывает, и такого праздника нет. Почему она смотрит только на богатых, почему не понимает, что жить нужно по средствам? Не знаю. Как ей нужно было объяснять это? Или, может, возраст такой, а потом перебесится и всё будет нормально?"

«Для подростка главное — оценка друзей»

«В ситуации, которая сложилась вокруг семейного праздника, есть два момента, — считает психолог Марина Чижик. — Первый — это переходный возраст ребёнка, второй — отношение к семейным праздникам, культура и традиции.

Девочка вступила в фазу подросткового возраста, в котором главное — отношения со сверстниками, а родственники как бы уходят на второй план. Становится значимым мнение группы. Подруги сказали, что нужно такой праздник встречать с ними, и всё — теперь для неё это закон.

Возможно, сыграло роль, что девочка, побывав на днях рождения у подруг, захотела почувствовать себя взрослой. Понимание ценности семейного общения придёт к ней позже.

Второй момент — отношение девочки к своему дню рождения. Традиция его проведения идёт от взрослых. В этот день важно не застолье, а атмосфера. Если заранее готовить семейный праздник, совместно обсуждать сценарий, сюрпризы для гостей, то такое дружеское общение уже укрепляет связь с родителями.

Когда у ребёнка день рождения ассоциируется только с дорогим подарком, такое понимание, конечно, сформировано родителями. Как выбрать подарок подростку — отдельная тема. Но если акцентировать внимание на цене или обсуждать в кругу семьи стоимость подарков от других, то это укрепит у ребёнка желание ждать или даже требовать дорогие подарки.

Как относиться к ситуации