Главные ошибки в монтаже окон ПВХ

Чем может грозить неправильная установка металлопластиковых окон? Как минимум полным нарушением свойств, закладываемых в стеклопакет: энергоэффективность, шумоизоляция, сохранение тепла, надежность.

Халатное отношение к процессу со стороны монтажных служб гарантированно приведет к тому, что вам придется искать другого подрядчика, а заодно оплачивать стоимость демонтажа и повторной установки конструкции. Ниже мы представляем ключевые ошибки при монтаже, на которые всегда стоит обращать внимание перед принятием работы.

Размер окна неверный

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Ikomfor производит пластиковые окна, также занимается и их монтажом. Поэтому на объект выезжают замерщики, изучают размеры проема, создают чертеж. Увеличенные габариты снижают количество свободного места под слой изоляции, уменьшенные попросту выглядят нелепо.

В любом случае правильно установить оба варианта уже не получится, а потому прощай герметичность и сохранение тепла.

Халатная подготовка проема

Еще одна распространенная ошибка перед установкой. Строители не удаляют строительный мусор, пыль, уплотнитель и остатки раствора с плоскости, а потому пена плохо схватывается с поверхностью. Также загрязнители тянут на себя влагу, способствуя образованию плесени и грибка.

Неправильная термоизоляция

Сложная, но частая ошибка установщиков, связанная с особенностью стен и простенков. Если рассматривать технологию, то необходимо соблюдать следующие условия:

однослойная стена — установка в середину стены;

двухслойная стена — установка на краю, в непосредственной близости от изолятора холода;

трехслойная стена — установка в плоскости теплоизоляции.

Но некоторые об этом забывают, обнажая мостики холода.

Некачественное осаждение окна в стене

Сильное примыкание рамы к откосу или наличнику делает невозможным создание уплотнителя в этих местах. Также отметим, что ПВХ имеет свойство расширяться и сужаться от изменений температур, а потому в холодный период могут образоваться щели и трещины.

Слишком большое расстояние от окна до откоса также недопустимо — увеличивается нагрузка на анкеры и дюбели, что может привести к их деформации и смещению под влиянием нагрузок (ветровые, человеческие усилия). Максимальный размер зазора не должен превышать 4 см, расстояние от рамы до наличника — 1,5 см.

Закупоривание дренажных отверстий

Подобная халатность провоцирует уничтожение рамы и снижает герметичность окон. Ошибка может возникнуть в процессе замены старых окон на новые, если уровень отлива расположен выше внутреннего подоконника.

В таком случае требуется установка дополнительного профиля kbe от ikomfort. by и индивидуальный подбор окна к уже поставленному наличнику.

Плохое крепление окна к стене

Тут комментарии излишни. Малое количество анкерных болтов и дюбелей вызовет нарушение геометрии из-за ветровой нагрузки, температурных расширений, резкого открытия окна. Штукатурка вокруг рамы быстро потрескается, начнутся трудности с открыванием створок, ухудшится конденсация и продувание.

Малое количество монтажной пены

Избыток герметика так же чреват, как и недостаток. По сути, это единственный изоляционный материал, который заполняет полости между рамкой и стеной. Жадность при установке автоматически влечет образование мостиков холода. Следите за тем, чтобы рабочие расходовали уплотнитель бережно, но концентрировано.

Отказ от пароизоляции

Отсутствие пароизоляционной и паропроницаемой лент чревато ухудшением теплоизоляции. Чем больше влаги накапливается в помещении, тем хуже с ним справляется окно. Это ускорит износ профиля, нарушит изоляцию и технологию в целом.

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