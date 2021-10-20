Уважаемый «Кур`ер»! Знаю, что если к вам обратиться, то вопросы и проблемы решаются практически моментально. Надеюсь, и в этот раз опубликованное вами сообщение прочитают нужные люди и ситуация разрешится.

В нашем доме № 51 на улице Чехова есть люди, которых мало волнует то, как себя чувствуют соседи, живущие под ними. Каждое утро начинается с того, что их будильник мешает всем спать.

Реклама

Люди кладут телефон на пол, и он начиная с 6 утра и примерно в течение часа вибрирует и играет музыка во всю мощь. При этом семья передвигается по квартире, но выключить будильник почему-то не может.

Мы и звонили в двери (никто не открывает), и писали записки (никто не реагирует). Пару дней телефон выключали практически сразу после того, как будильник зазвонит. А потом опять по новой.

Я понимаю, что, живя в таком «муравейнике», нужно мириться с разными ритмами жизни соседей. Но почему тогда никого не волнует мой ритм? Почему я должна каждый день вставать на работу с мигренью из-за того, что кому-то нравится плясать вокруг звонящего на полу будильника?

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».