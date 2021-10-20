Бильярд, европейская кухня и праздничный банкет. Рассказываем про универсальное место для отдыха в Слуцке

Отдел Новостей
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Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

Сегодня мы отправляемся в развлекательный комплекс «Сорренто», который находится по адресу: г. Слуцк, ул. Чехова, 61.

Главная концепция «Сорренто» — это отдых для всех.

В одном здании размещены:

  • кафе-пиццерия;
  • ресторан;
  • банкетный зал;
  • бильярд-бар-кальянная.

1Кафе-пиццерия:

ВМЕСТИМОСТЬ: основной зал — до 60 человек, малый зал — до 35 человек.
Каждую среду здесь можно петь караоке с 21.00 (вход бесплатный).
Каждую пятницу и субботу — ДИСКОТЕКА с 23.00 (вход 5 рублей).

МЕНЮ: пиццы, суши, паста, закуски, салаты, горячие блюда, десерты, напитки. Обеденное меню: обновляется каждую неделю. Чек на человека до 10р.Режим работы:

Понедельник, вторник, четверг, воскресенье: 12:00 — 24:00
Среда: 12:00 — 01:00
Пятница, суббота, праздничные дни: 12:00 — 03:00

Доставка: пиццы, суши, блюда по основному меню кафе-пиццерии.

Предварительный заказ: 8 1 795 3−29−99, +375 (44) 59−30−999

Действующие акции:

  1. Закажи 2 пиццы — третья в подарок.
  2. Пицца навынос со скидкой 20%.

2РЕСТОРАН:

Главная концепция

МЕНЮ: закуски, салаты, горячие блюда, десерты, напитки.
ВМЕСТИМОСТЬ: зал ресторана — до 100 человек, банкетный зал — до 40 человек.
Музыкальная программа под ЖИВУЮ МУЗЫКУ с 20:00.

Режим работы:
Пятница, суббота, праздничные дни: 17:00 — 02:00
Предварительный заказ: 8 1 795 3−29−99, +375 (44) 59−30−999

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ:

3БИЛЬЯРД-БАР-КАЛЬЯННАЯ:

  1. Заказ столов: +375 (29) 33−23−100
  2. Кальян.
  3. 4 стола (12 футов) для русского бильярда.
  4. 2 больших телевизора, диванная зона, широкий ассортимент напитков в баре, полный ассортимент блюд по меню кафе-пиццерии.
Режим работы: понедельник — пятница: 13:00 — 02:00;
суббота-воскресенье: 12:00 — 02:00
  • КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 1 795 3−29−99, +375 (44) 59−30−999
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