Бильярд, европейская кухня и праздничный банкет. Рассказываем про универсальное место для отдыха в Слуцке

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

Сегодня мы отправляемся в развлекательный комплекс «Сорренто», который находится по адресу: г. Слуцк, ул. Чехова, 61.

Главная концепция «Сорренто» — это отдых для всех.

В одном здании размещены:

кафе-пиццерия;

ресторан;

банкетный зал;

бильярд-бар-кальянная.