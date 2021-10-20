Бильярд, европейская кухня и праздничный банкет. Рассказываем про универсальное место для отдыха в Слуцке

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.
Сегодня мы отправляемся в развлекательный комплекс «Сорренто», который находится по адресу: г. Слуцк, ул. Чехова, 61.
Главная концепция «Сорренто» — это отдых для всех.
В одном здании размещены:
- кафе-пиццерия;
- ресторан;
- банкетный зал;
- бильярд-бар-кальянная.
1Кафе-пиццерия:
ВМЕСТИМОСТЬ: основной зал — до 60 человек, малый зал — до 35 человек.
Каждую среду здесь можно петь караоке с 21.00 (вход бесплатный).
Каждую пятницу и субботу — ДИСКОТЕКА с 23.00 (вход 5 рублей).
Понедельник, вторник, четверг, воскресенье: 12:00 — 24:00
Среда: 12:00 — 01:00
Пятница, суббота, праздничные дни: 12:00 — 03:00
Предварительный заказ: 8 1 795 3−29−99, +375 (44) 59−30−999
Действующие акции:
- Закажи 2 пиццы — третья в подарок.
- Пицца навынос со скидкой 20%.
2РЕСТОРАН:
МЕНЮ: закуски, салаты, горячие блюда, десерты, напитки.
ВМЕСТИМОСТЬ: зал ресторана — до 100 человек, банкетный зал — до 40 человек.
Музыкальная программа под ЖИВУЮ МУЗЫКУ с 20:00.
Режим работы:
Пятница, суббота, праздничные дни: 17:00 — 02:00
Предварительный заказ: 8 1 795 3−29−99, +375 (44) 59−30−999
3БИЛЬЯРД-БАР-КАЛЬЯННАЯ:
- Заказ столов: +375 (29) 33−23−100
- Кальян.
- 4 стола (12 футов) для русского бильярда.
- 2 больших телевизора, диванная зона, широкий ассортимент напитков в баре, полный ассортимент блюд по меню кафе-пиццерии.
суббота-воскресенье: 12:00 — 02:00
Больше заведений смотрите на нашей Food карте.
ЧТПУП «Шанок» УНП 691 521 361