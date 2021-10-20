Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 21 октября. Обзор

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После ковида может развиться катаракта

«Похоже, на культурный досуг «положили крест»

«Помогала стать президентом. Может, и он поможет мне»

«За картину предлагали $ 1000, я не согласилась»

Записки очевидца: грабежи и бои за Слуцк

Расписание работы ГАИ и МРЭО ГАИ Слуцкого РОВД

Накануне Всемирного дня зрения, 14 октября, Светлана Жакенова, врач-офтальмолог салона «Еврооптика» в ТЦ «Маяк», рассказала «Кур'еру», как часто надо проверять зрение, как стресс и гормональные препараты «бьют» по глазам и какие признаки говорят о катаракте.Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у деревенских жителей во время традиционной поездки по региону.Случчанка Нина Симак обратилась в «Кур'ер», чтобы рассказать о своём бедственном положении. Женщине 72 года, она инвалид 2 группы и живёт в доме, который ещё 12 лет назад был признан не соответствующим техническим, санитарным и пожарным нормам. «Кур'ер» побывал у женщины дома и посмотрел на её условия существования.Случчанка Фаина Черноскутова в 61 год, когда вышла на пенсию, занялась вышивкой картин. Сейчас ей 78, и она всё так же увлечена вышиванием крестом. Её работы уже не раз были на выставках.Мастерица рассказала «Кур'еру» о тонкостях творческого процесса, сколько времени тратит на создание большой картины и почему использует нитки разных фактур, а не только мулине.«Кур'ер» публикует отрывки из воспоминаний В.А. Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Это настоящий экскурс в историю, который состоялся благодаря сайту «Наследие Слуцкого края» (nasledie-sluck.by), где можно прочитать все части.