На Гомельщине грабитель напал на 58-летнюю женщину. Она ударила его палкой, забрала нож и прогнала прочь

В деревне Галы Буда-Кошелёвского района грабитель напал на 58-летнюю женщину. Потерпевшей удалось отбиться. Подробности сообщает МВД.

Днём 18 октября на 58-летнюю пенсионерку в её собственном доме напал мужчина с ножом. Он ей угрожал, душил черенком лопаты, требовал отдать деньги и ценности.

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Женщина ударила злоумышленника деревянной палкой и отобрала клинок. После этого преступник скрылся, прихватив с собой одежду, мобильный телефон, бутылку водки, еду и 50 рублей из кошелька.

В тот же вечер подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Жлобине.

Видео: УВД Гомельского облисполкома