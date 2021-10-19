Кто-то носит маски, потому что боится вируса, кто-то — потому что боится и вируса, и штрафа за то, что не носит. А кто-то демонстрирует бесстрашие и не носит вообще. Вот и среди таксистов нет единообразия. Onliner насчитал четыре типа профессионалов, с которыми вы можете столкнуться после того, как вызвали автомобиль с «шашечками». С кем предпочтёте поехать?

Тип первый: в маске

Что интересно, с этими таксистами вы вряд ли будете подолгу общаться на околовирусные темы, разве что сами захотите поболтать по дороге. Человек за рулём приехал в маске, она надета как следует — вопросов не возникает.

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Но Onliner всё-таки попробовал разговорить одного такого.

— О прививках говорят разное, а маску, я считаю, носить нужно, — рассказал водитель. — Вы же посмотрите, что делается: видите, «скорая» навстречу едет, а вот она, с мигалками, впереди. Я целый день их вижу, никогда такого не было. Говорят, больницы забиты… Если бы не работа — уехал бы куда в деревню кур растить — бройлеры по 5 кг вырастают за два месяца. А так — кругом контакты, а если ещё без масок — караул. Нужно же хоть как-то пытаться себя обезопасить.

— Даже среди ваших коллег не все придерживаются такого мнения. Кто-то не хочет в маске ездить.

— Таксисты? Не слушайте никого, требуйте, чтобы надевали — здоровье дороже.

Тип второй: по требованию

— Здравствуйте. А вы без маски людей возите, да?

— Вам маска нужна? Нужно было написать — я бы надел.

— Будем считать, что я сейчас вас прошу: маска нужна.

Водитель достаёт из пакетика аккуратно (или не аккуратно) сложенную маску. Нехотя натягивает её на лицо, но дальше едем молча — что уже неплохо. Хуже — это когда начинают жаловаться. На то, что лицо потеет или трудно дышать, либо на углекислый газ, который скапливается.

Поговаривают, что максимальная эффективность достигается тогда, когда маски надеты на всех, кто находится в общем пространстве — так защита в разы лучше. Досадно, что очень часто в этом общем пространстве находится кто-то, кто в соблюдении простых правил не заинтересован. Приходится убеждать, уговаривать, ну, или подождать другое такси — вы что предпочитаете?

Тип третий: на бороде

Самый неоднозначный тип — тот, который ездит с масками на бороде. Формально маска у человека, конечно, есть. Вот только органы дыхания она не закрывает, в лучшем случае — только рот.

— А вы не хотите маску надеть?

— В смысле? Я же в маске.

— Да, но она у вас сползла как-то…

— Да не, нормально. Я по-другому дышать не могу.

Это также известный феномен — те, кто не могут дышать в маске. Можно было бы подумать, что это и вправду невозможно, если бы не существовали те, кому дышать удаётся без всяких проблем.

Тип четвёртый: без маски

Попробуйте заранее предупредить таксиста, что для вас очень важно, чтобы он был в маске. Есть немаленький шанс нарваться на достаточно принципиального человека, который скорее откажется от заказа, чем выполнит эту простую просьбу (и требование законодательства, раз уж на то пошло).

— Алло, вы сейчас машинку заказывали, указали, что вам маска нужна, так?

— Да, всё верно.

— Так вот отменяйте заказ — я маски ваши не ношу.

— Мои и не надо, вы свою наденьте — мне будет этого достаточно.

— Всё равно отменяйте. Или без маски, или не поеду.

♦ Между тем встречаются таксисты с весьма глубокими, хоть и неподтверждёнными знаниями о проблематике. От них можно услышать авторитетные заявления вроде «Да ваши маски не помогают!», «Вы вирус-то видели вообще? Он же меньше дырок в этих намордниках!», «Вирус — он в головах» и «Это всё придумали, чтобы народ чипировать».

Бороться бесполезно: они профессионалы, они же диктуют правила игры. Но такси в городе много — выбирайте то, что вам подходит.