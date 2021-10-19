Телефоны и режимы работы почтовых отделений Слуцка и района. По просьбам читателей «Кур'ера» публикуем памятку

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По просьбам читателей мы опубликовали телефоны, режим работы и индексы почтовых отделений Слуцка и Слуцкого района. Также вы можете вырезать памятку в свежем номере «Кур'ера» от 14 октября.

Почтовые отделения Слуцка

  • Слуцк-1
    223 601, ул. Молодёжная, 9, тел. 4 70 46
    Пнд-птн — 08:30—18:30, обед — 13:00—14:00
    Сб — 08:30−16:00
  • Слуцк-2
    223 602, ул. Гагарина, 17, тел. 4 70 42
    Вт-птн — 08:30—18:00, обед — 13:00—14:00
    Сб — 08:30−14:30
  • Слуцк-3
    223 603, ул. Социалистическая, 146, тел. 3 25 97
    Вт-птн — 08:30—18:30, обед — 13:00—14:00
    Сб — 08:30−16:00
  • Слуцк-4
    223 604, ул. Зелёная, 11, тел. 3 03 85
    Пнд-птн — 08:30—18:30, обед — 13:00—14:00
    Сб — 08:30−14:00
  • Слуцк-5
    223 605, ул. Ленина, 156, тел. 4 70 63
    Вт-птн — 08:30—18:30, обед — 13:00—14:00
    Сб — 08:30−14:00
  • Слуцк-7
    223 607, ул. Ленина, 120, тел. 4 70 41
    Вт-птн — 08:30—17:30, обед — 13:00—14:00
    Сб — 08:30−16:00
  • Слуцк-9
    223 609, ул. М. Богданови­ча, 2, тел. 4 70 13
    Пнд-птн — 08:00—19:00
    Сб — 08:00—17:00
    Вскр — 09:00—15:00.

Почтовые отделения Слуцкого района

  • Беличи
    223 614, ул. Центральная, 9, тел. 2 45 15
    Вт-сб — 08:30—13:45, обед — 12:00−12:30
  • Болотчицы
    223 629, ул. Новое Село, 60, тел. 3 26 29
    Вт-сб — 10:00−13:15
  • Вежи
    223 622, ул. Минская, 8, тел. 4 72 31
    Вт-сб — 08:00—13:00, обед — 11:00−11:30
  • Великая Слива
    223 618, ул. Первомайская, 2, тел. 4 72 19
    Вт-сб — 09:00—14:00, обед — 12:00−12:30
  • Весея
    223 631, ул. Покров­ская, 3, тел. 5 91 23
    Вт-сб — 08:15—16:30, обед — 14:00−14:30
  • Гацук
    223 644, ул. Лесная, 2, тел. 4 70 50
    Вт-сб — 08:30—15:00, обед — 12:30−13:00
  • Гольчичи
    223 646, ул. Центральная, 4, тел. 4 72 36
    Вт-сб — 09:00−12:30
  • Греск
    223 641, ул. Огородная, 26, тел. 4 72 28
    Вт-сб — 09:00—14:45, обед — 13:00−13:30
  • Замостье
    223 649, ул. Октябрьская, 3, тел. 4 72 29
    Вт-сб — 09:00—15:45, обед — 13:00−14:00
  • Заполье
    223 640, ул. Десятины, 2, тел. 4 72 32
    Вт-сб — 08:30—15:30, обед — 12:30−13:00
  • Знамя
    223 621, ул. Колхозная, 43, тел. 4 72 13
    Вт-сб — 09:00—14:30, обед — 13:00−13:30
  • Исерно
    223 619, ул. Первомайская, 64, тел. 4 72 33
    Вт-сб — 09:00—14:15, обед — 12:00−12:30
  • Кирово
    223 616, ул. Первомайская, 16, тел. 4 70 49
    Вт-сб — 09:00−12:45
  • Козловичи
    223 617, ул. Кирова, 79, тел. 4 70 51
    Вт-сб — 08:30—14:15, обед — 11:30−12:00
  • Ленино
    223 623, ул. Слуцкая, 61, тел. 4 72 27
    Вт-сб — 08:00−12:45
  • Леньки
    223 648, ул. Новая, 1, тел. 4 72 30
    Вт-сб — 08:30—13:30, обед — 12:00−12:30
  • Лучники
    223 611, ул. Цикова, 5а, тел. 4 71 82
    Вт-сб — 08:00—17:00, обед — 13:00−14:00
  • Лядно
    223 627, ул. М. Горько­го, 39, тел. 4 72 35
    Вт-сб — 09:00—15:00, обед — 12:00−12:45
  • Мелешки
    223 630, ул. Пролетарская, 62, тел. 4 72 14
    Вт-сб — 08:30−12:15
  • Мусичи
    223 613, ул. Центральная, 74, тел. 4 72 34
    Вт-сб — 08:45−12:45
  • Октябрь
    223 626, ул. Советская, 36, тел. 4 72 18
    Вт-сб — 08:30—13:30, обед — 12:00−12:30
  • Подлесье
    223 628, ул. Молодёжная, 3, тел. 4 72 25
    Вт-сб — 08:30—14:00, обед — 12:00−12:30
  • Селище
    223 620, ул. Колхозная, 1, тел. 3 21 66
    Вт-сб — 08:30−12:30
  • Серяги
    223 634, ул. Молодёжная, 1, тел. 9 15 93
    Вт-сб — 09:00—14:15, обед — 12:00−12:30
  • Сороги
    223 635, ул. Школьная, 6, тел. 9 18 39
    Вт-сб — 09:00—14:00, обед — 11:30−12:00
  • Танежицы
    223 625, ул. Первомайская, 5, тел. 4 72 26
    Вт-сб — 09:00−13:30
  • Шищицы
    223 643, ул. Старое Село, 1, тел. 2 23 99
    Вт-сб — 09:00—14:00, обед — 13:00—13:30.