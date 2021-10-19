Телефоны и режимы работы почтовых отделений Слуцка и района. По просьбам читателей «Кур'ера» публикуем памятку

По просьбам читателей мы опубликовали телефоны, режим работы и индексы почтовых отделений Слуцка и Слуцкого района. Также вы можете вырезать памятку в свежем номере «Кур'ера» от 14 октября.
Почтовые отделения Слуцка
- Слуцк-1
223 601, ул. Молодёжная, 9, тел. 4 70 46
Пнд-птн —
08:30—18:30, обед — 13:00—14:00
Сб — 08:30−16:00
- Слуцк-2
223 602, ул. Гагарина, 17, тел. 4 70 42
Вт-птн —
08:30—18:00, обед — 13:00—14:00
Сб — 08:30−14:30
- Слуцк-3
223 603, ул. Социалистическая, 146, тел. 3 25 97
Вт-птн —
08:30—18:30, обед — 13:00—14:00
Сб — 08:30−16:00
- Слуцк-4
223 604, ул. Зелёная, 11, тел. 3 03 85
Пнд-птн —
08:30—18:30, обед — 13:00—14:00
Сб — 08:30−14:00
- Слуцк-5
223 605, ул. Ленина, 156, тел. 4 70 63
Вт-птн —
08:30—18:30, обед — 13:00—14:00
Сб — 08:30−14:00
- Слуцк-7
223 607, ул. Ленина, 120, тел. 4 70 41
Вт-птн —
08:30—17:30, обед — 13:00—14:00
Сб — 08:30−16:00
- Слуцк-9
223 609, ул. М. Богдановича, 2, тел. 4 70 13
Пнд-птн —
08:00—19:00
Сб —
08:00—17:00
Вскр —
09:00—15:00.
Почтовые отделения Слуцкого района
- Беличи
223 614, ул. Центральная, 9, тел. 2 45 15
Вт-сб —
08:30—13:45, обед — 12:00−12:30
- Болотчицы
223 629, ул. Новое Село, 60, тел. 3 26 29
Вт-сб — 10:00−13:15
- Вежи
223 622, ул. Минская, 8, тел. 4 72 31
Вт-сб —
08:00—13:00, обед — 11:00−11:30
- Великая Слива
223 618, ул. Первомайская, 2, тел. 4 72 19
Вт-сб —
09:00—14:00, обед — 12:00−12:30
- Весея
223 631, ул. Покровская, 3, тел. 5 91 23
Вт-сб —
08:15—16:30, обед — 14:00−14:30
- Гацук
223 644, ул. Лесная, 2, тел. 4 70 50
Вт-сб —
08:30—15:00, обед — 12:30−13:00
- Гольчичи
223 646, ул. Центральная, 4, тел. 4 72 36
Вт-сб — 09:00−12:30
- Греск
223 641, ул. Огородная, 26, тел. 4 72 28
Вт-сб —
09:00—14:45, обед — 13:00−13:30
- Замостье
223 649, ул. Октябрьская, 3, тел. 4 72 29
Вт-сб —
09:00—15:45, обед — 13:00−14:00
- Заполье
223 640, ул. Десятины, 2, тел. 4 72 32
Вт-сб —
08:30—15:30, обед — 12:30−13:00
- Знамя
223 621, ул. Колхозная, 43, тел. 4 72 13
Вт-сб —
09:00—14:30, обед — 13:00−13:30
- Исерно
223 619, ул. Первомайская, 64, тел. 4 72 33
Вт-сб —
09:00—14:15, обед — 12:00−12:30
- Кирово
223 616, ул. Первомайская, 16, тел. 4 70 49
Вт-сб — 09:00−12:45
- Козловичи
223 617, ул. Кирова, 79, тел. 4 70 51
Вт-сб —
08:30—14:15, обед — 11:30−12:00
- Ленино
223 623, ул. Слуцкая, 61, тел. 4 72 27
Вт-сб — 08:00−12:45
- Леньки
223 648, ул. Новая, 1, тел. 4 72 30
Вт-сб —
08:30—13:30, обед — 12:00−12:30
- Лучники
223 611, ул. Цикова, 5а, тел. 4 71 82
Вт-сб —
08:00—17:00, обед — 13:00−14:00
- Лядно
223 627, ул. М. Горького, 39, тел. 4 72 35
Вт-сб —
09:00—15:00, обед — 12:00−12:45
- Мелешки
223 630, ул. Пролетарская, 62, тел. 4 72 14
Вт-сб — 08:30−12:15
- Мусичи
223 613, ул. Центральная, 74, тел. 4 72 34
Вт-сб — 08:45−12:45
- Октябрь
223 626, ул. Советская, 36, тел. 4 72 18
Вт-сб —
08:30—13:30, обед — 12:00−12:30
- Подлесье
223 628, ул. Молодёжная, 3, тел. 4 72 25
Вт-сб —
08:30—14:00, обед — 12:00−12:30
- Селище
223 620, ул. Колхозная, 1, тел. 3 21 66
Вт-сб — 08:30−12:30
- Серяги
223 634, ул. Молодёжная, 1, тел. 9 15 93
Вт-сб —
09:00—14:15, обед — 12:00−12:30
- Сороги
223 635, ул. Школьная, 6, тел. 9 18 39
Вт-сб —
09:00—14:00, обед — 11:30−12:00
- Танежицы
223 625, ул. Первомайская, 5, тел. 4 72 26
Вт-сб — 09:00−13:30
- Шищицы
223 643, ул. Старое Село, 1, тел. 2 23 99
Вт-сб —
09:00—14:00, обед — 13:00—13:30.