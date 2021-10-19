Телефоны и режимы работы почтовых отделений Слуцка и района. По просьбам читателей «Кур'ера» публикуем памятку

По просьбам читателей мы опубликовали телефоны, режим работы и индексы почтовых отделений Слуцка и Слуцкого района. Также вы можете вырезать памятку в свежем номере «Кур'ера» от 14 октября.

Почтовые отделения Слуцка

Слуцк-1

223 601, ул. Молодёжная, 9, тел. 4 70 46

Пнд-птн — 08:30—18:30 , обед — 13:00—14:00

Сб — 08:30−16:00

223 601, ул. Молодёжная, 9, тел. 4 70 46 Пнд-птн — , обед — Сб — 08:30−16:00 Слуцк-2

223 602, ул. Гагарина, 17, тел. 4 70 42

Вт-птн — 08:30—18:00 , обед — 13:00—14:00

Сб — 08:30−14:30

223 602, ул. Гагарина, 17, тел. 4 70 42 Вт-птн — , обед — Сб — 08:30−14:30 Слуцк-3

223 603, ул. Социалистическая, 146, тел. 3 25 97

Вт-птн — 08:30—18:30 , обед — 13:00—14:00

Сб — 08:30−16:00

223 603, ул. Социалистическая, 146, тел. 3 25 97 Вт-птн — , обед — Сб — 08:30−16:00 Слуцк-4

223 604, ул. Зелёная, 11, тел. 3 03 85

Пнд-птн — 08:30—18:30 , обед — 13:00—14:00

Сб — 08:30−14:00

223 604, ул. Зелёная, 11, тел. 3 03 85 Пнд-птн — , обед — Сб — 08:30−14:00 Слуцк-5

223 605, ул. Ленина, 156, тел. 4 70 63

Вт-птн — 08:30—18:30 , обед — 13:00—14:00

Сб — 08:30−14:00

223 605, ул. Ленина, 156, тел. 4 70 63 Вт-птн — , обед — Сб — 08:30−14:00 Слуцк-7

223 607, ул. Ленина, 120, тел. 4 70 41

Вт-птн — 08:30—17:30 , обед — 13:00—14:00

Сб — 08:30−16:00

223 607, ул. Ленина, 120, тел. 4 70 41 Вт-птн — , обед — Сб — 08:30−16:00 Слуцк-9

223 609, ул. М. Богданови­ча, 2, тел. 4 70 13

Пнд-птн — 08:00—19:00

Сб — 08:00—17:00

Вскр — 09:00—15:00 .

Почтовые отделения Слуцкого района