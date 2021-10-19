Стало известно, когда откроется большой магазин «Маяк» от «Добронома» в 12-м городке Слуцка

Магазин «Маяк» сети «Доброном» откроется в пятницу, 29 октября. Это будет третий торговый объект такого формата в Минской области. Обычно открытие для покупателей планируют на 13.00. Об этом «Кур'еру» сообщил региональный управляющий.



Новый «Маяк» займёт место бывшего магазина «Домашний» (ул. Ленина, 290А, 12-й городок). В магазин уже завезли первую партию товара.

Напомним, что в «Маяке» ассортимент товаров меньше, чем в «Копеечке», но так как он работает как магазин-склад, цены будут существенно ниже.