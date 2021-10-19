В каких домах Слуцка не будет света до 22 октября

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат свет

С 18 по 22 октября с 8.00 до 17.00 у потребителей по адресам:

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ул. Б. Хмельницкого, №№ 43−51 (нечётные), 68−88 (чётные);

ул. Социалистическая, №№ 106, 113−127 (нечётные);

ул. Смоленская, №№ 66−70 (чётные), 71−75 (нечётные);

ул. Я. Коласа, №№ 76а, 86, 103, 105.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.