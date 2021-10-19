Дача элиты и госпиталь, в котором выкачивали кровь из детей... Что скрывает в себе усадьба Козел-Поклевских, что в 170 км от Слуцка

В этот раз мы с мужем решили отправиться в агрогородок Красный Берег под Жлобином. Именно здесь, на территории аграрного колледжа, находится красивая и, к сожалению, малоизвестная усадьба Козел-Поклевских.

История Красного Берега многогранна. Первое упоминание о селе с таким названием в летописи датировано 1317 годом. Своё название деревня получила не из-за цвета. В данном случае это слово обозначало «красивый». В разные времена деревней владели разные хозяева: Зеньковичи, Солтаны, Воронецкие, Фомины, Гриневичи, Богородские… Одно время Красным Берегом распоряжались участники восстания декабристов 1825‑го и повстанцы 1863‑го годов.

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В 1877 году Красный Берег купил военный инженер Михаил Гатовский. В 1880-х годах он передал имение с деревянным домом своей дочери Марии, которая вышла замуж за дворянина Викентия Козел-Поклевского. Дом снесли, а на его месте отстроили шикарную усадьбу.



Хочется отметить, что генерал Гатовский подарил Красный Берег не молодожёнам, а дочери. А та отписала доверенность на мужа. Именно под фамилией Козел-Поклевских усадьба стала известной.



Муж Марии был очень богат: общественный деятель, наследник огромных владений на Урале и в Сибири, владелец заводов-пароходов и др. Красный Берег стал для семьи дачей, которую они посещали лишь в летний период.

Однако усадьба не оставалась в запустении, так как на её территории постоянно жили и работали около 200 человек. Кто-то ведь должен был смотреть за винокурней и конюшней.

По некоторым данным, в винокурне ещё в 19 веке выпускали спирт крепостью 80 градусов. А в конюшне была выведена порода лошадей, которая сейчас считается одной из лучших в Польше. В Беларуси, кстати, её больше не выводят.

Хозяева не долго наслаждались красотой любимого имения. В 1917 году, когда началась революция, Козел-Поклевские были вынуждены всё бросить и уехать в Польшу. Больше семья не возвращалась.

Перед тем как покинуть страну, хозяин усадьбы заказал у сапожника несколько пар обуви, куда были вшиты драгоценные камни. Позже, продавая их, семья жила за границей. Правда, денег хватило ненадолго — в 1929 году Викентий умер в однокомнатной квартире.

Наследникам Козел-Поклевских пришлось искать себе работу, чтобы хоть как-то держаться «на плаву». Внук Викентия продавал пылесосы, работал на мясокомбинате, а потом открыл фирму по продаже радиотехнических деталей. Умер он в 2017 году в Великобритании.

После революции имение стало государственным. Так статная усадьба превратилась в сельскохозяйственное училище. Занятия проводили в жилых комнатах, а другие постройки отдали под склады, мастерские и общежития. Позже был отстроен учебный корпус.

В годы Второй мировой войны в усадьбе размещался госпиталь для солдат и офицеров вермахта, для которых выкачивали кровь из тел детей. Гитлеровские врачи считали, что детская кровь обладает сильными свойствами. И поэтому было решено превратить детей в доноров.

25 июня 1944 года в Красный Берег ворвались советские войска. Так закончилась история страшного концентрационного лагеря.

В 2007 году в Красном Берегу был установлен памятный мемориал. Это памятник детям, погибшим в страшных концлагерях гитлеровской Германии.

Сама усадьба сохранилась почти на 70%. Её было решено реставрировать и превратить в музей. На это ушло почти 20 лет. В особняке было 36 комнат в разных архитектурных стилях — от неоготики до неомавританского стиля Альгамбра.

Даже сейчас, глядя на внутренне убранство, захватывает дух: камины, оригинальная лепнина на стенах и потолках, позолота, шикарная деревянная мебель, польские изделия из бронзы, венецианский хрусталь, фарфор и фаянс, а также зимний сад…

По словам экскурсовода, полностью была утеряна только мебель. Для того, чтобы восстановить примерную картину того, как было, помогали коллекционеры. Они предоставляли мебель той же эпохи. Несколько предметов было сделано вручную белорусским мастером.

Вокруг усадьбы шикарный английский парк, который включён в перечень памятников природы Беларуси. Его в конце 19 века разбил главный садовник Варшавы Франтишек Шаниор. Напротив — река Добосна. Гулять по территории одно удовольствие.

Как добраться

Если у вас нет возможности доехать на авто, советую добираться от Жлобина на автобусе или электричке.

Если поедете на электричке, то выбирайте направления «Жлобин-Осиповичи-1», «Жлобин-Бобруйск», «Жлобин-Рабкор». Выходить надо на станции «Красный Берег». От железнодорожного вокзала к усадьбе можно дойти пешком за 25−30 минут.

Расписание автобусов можно посмотреть здесь.

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