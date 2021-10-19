Женская консультация в Слуцке снова переезжает в здание кожвендиспансера

Со среды, 20 октября, женская консультация снова будет работать на втором этаже кожно-венерологического диспансера по улице 14 Партизан. Об этом «Кур'еру» сообщили в регистратуре.

Добавлено в 17.54. Телефон 2 57 33 будет доступен с пятницы.

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Напомним, что Минздрав временно приостановил оказание плановой медпомощи. Это касается и женской консультации. Речь не идёт об экстренных ситуациях.

Специалисты кожно-венерологического диспансера будут принимать пациентов на первом этаже.

Две недели назад Людмила Жук, заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ по детству и родовспоможению, поясняла «Кур'еру», что перевозить женскую консультацию планировали, но переезд остановили.

Напомним, что с 13 апреля 2020 года женская консультация работала на втором этаже кожно-венерологического диспансера на улице 14 Партизан. Отделение переносили в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.