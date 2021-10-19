«Я переживаю… Может, с владельцем что-то случилось?» В центре Слуцка уже больше недели пристёгнут его велосипед

Часто хожу пешком утром на работу, вечером тоже избегаю общественного транспорта из-за коронавируса.

Обратила внимание, что больше недели напротив «Дома торговли» к ограждению пристёгнут чёрный велосипед. Если бы им пользовались, то, мне кажется, было бы заметно. А так… Он стоит в одном положении. Возможно, человек приезжает на работу раньше меня и паркует свой велосипед. Тогда повода для беспокойства нет.

Реклама

А если с владельцем что-то случилось? Может, это мелочь и не стоит вашего внимания. Но прислала фотографии, вдруг родные человека узнают его имущество.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».