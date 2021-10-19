В этому году Беларусь потратила на борьбу с COVID-19 уже почти 500 млн долларов и ищет ещё 500 млн рублей

Во вторник, 19 октября, Александр Лукашенко проводит большое совещание по эпидемиологической ситуации в стране и принимаемым мерам. Среди прочего, он дал некоторые поручения по борьбе с COVID-19. Их привёл телеграм-канал «Пул первого».

О принуждении людей

Лукашенко: «По маскам, защитным средствам, всякому дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей».

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«Вы зачем издеваетесь над людьми?» — такой была реакция Лукашенко на разговоры о принудительной вакцинации, штрафы за отсутствие масок и анонсированные рейды милиции.

Лукашенко отметил, если граждане хотят использовать маски, это их право. Но и склонять людей к масочному режиму не стоит.

О врачах

Лукашенко: «Давайте договоримся — врачи должны лечить людей. Повторяю то, что я вам говорил в первую ковидную волну. Никуда их отвлекать не надо, типа бегать по городу и смотреть, надели маски или не надели»

Об аппаратах ИВЛ

Лукашенко: «Я хочу, чтобы люди понимали: мы не можем в каждую районную больницу поставить 10−12 аппаратов ИВЛ. Потому что они не нужны будут там, когда уйдёт этот ковид. Я говорил о том, что это недёшево. Во-вторых, их очень сложно сейчас приобрести: там всё уже расписано. Где-то штук 15 мы ещё получим до конца года. Но вопрос не в этом. Если здесь на 100% загружены аппараты ИВЛ, а в соседнем районе из 10 только 2, так почему туда на скорой помощи за 40 километров не перебросить человека?»

О белорусской вакцине

Лукашенко: «Мы уже 4 или 5 штаммов пережили. Сегодня дельта-штамм. Поэтому мы как раз произведём свою вакцину и приспособим её к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году».

О плановых осмотрах

Лукашенко: «Очень важный вопрос, на который я хотел обратить внимание. Совсем недавно Минздрав сообщил о том, что прекращены плановые осмотры. Так вот, Александр Николаевич (Александр Косинец), вам как помощнику поручение: вместе с Минздравом немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров. Я знаю, во что это выливается, по первой волне. Поэтому вы первый, Пиневич — второй. Сидящие здесь врачи, чиновники от здравоохранения — в поликлиники и принимайте людей. Ведите диспансеризацию».

Лукашенко отметил, что некоторые виды реабилитации, возможно, стоит делать и дома при участии родственников. «А там, где нужно консультировать людей и проводить плановые операции, даже плановые консультации, мне план на стол. Никакой отмены плановых манипуляций, операций, консультаций быть не должно».

Он положительно оценил тот факт, что привлекли к оказанию помощи населению студентов медвузов. И обратил внимание на опыт России, где пригласили пенсионеров, работавших в медицине: «И в России люди откликнулись. И у нас много на пенсии есть врачей. Они не все вернутся в клиники, чтобы помочь. Да у нас и не надо сейчас это. Но плановые осмотры и мероприятия, которые вы вчера отменили, сделайте, чтобы они вернулись».

О деньгах

«Из республиканского бюджета на здравоохранение в этом году выделено более 7,6 млрд рублей — это 5% от ВВП. Уже израсходовано около 6 млрд», — на совещании сообщил премьер-министр Роман Головченко, передаёт Sputnik.

По словам Головченко, динамика заболеваемости COVID-19 в Беларуси вынуждает правительство искать дополнительные источники для финансирования. Из 250 млн, которые будут выделены на борьбу с коронавирусом, 140 млн пойдут на закупку лекарств и вакцин, 108 млн предложат учесть «при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета».

Также потребуется ещё около 250 млн рублей на доплаты медикам в четвёртом квартале.

В прошлом году Беларусь потратила на борьбу с COVID-19 около $ 215 млн, в этом — уже $ 497 млн.