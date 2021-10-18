Шесть первых мест, а ещё вторые и третьи завоевали юные спортсмены из Слуцка на турнире по ушу-саньда. Все они воспитанники клуба «Триумф».
Как прошли соревнования
В Гомеле в воскресенье, 17 октября, прошли соревнования «Кубок Гомельской области по ушу-саньда». Это вид единоборств, который предполагает ведение боя руками, ногами, а также присутствуют броски.
Команду из Слуцка представляли 12 спортсменов, их тренирует Павел Гончаренко.«В нашей команде клуба «Триумф» были спортсмены от 6 до 14 лет, — рассказал тренер. — Турнир был очень представительным, более 150 участников из Минска, Гомеля, Солигорска, Жлобина, Дзержинска и других городов.
Этот вид спорта становится всё более популярным, набирает обороты. Конкуренция на турнире была большая.
Наши ребята выступили отлично. Из 12 человек 10 добились наград, в том числе шесть первых мест.
Самым юным участником стал Олег Тюлькин, которому 6 лет. Он занял 1-е место, хотя занимается спортсмен в клубе только год".
Итоги
1 место:
- Олег Тюлькин, учащийся школы № 9;
- Владислав Грицкевич, учащийся школы № 8;
- Александр Точилкин, учащийся школы № 10;
- Глеб Зыль, учащийся школы деревни Лядно;
- Денис Пыков, учащийся школы № 8;
- Иван Белькевич, учащийся школы деревни Лучники.
2 место:
- Артемий Носевич, учащийся школы № 6;
- Никита Тагиль, учащийся школы № 13.
3 место:
- Данила Гладкий, учащийся школы № 8;
- Артём Дробыш, учащийся гимназии № 2.