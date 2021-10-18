Шесть первых мест, а ещё вторые и третьи завоевали юные спортсмены из Слуцка на турнире по ушу-саньда. Все они воспитанники клуба «Триумф».

Как прошли соревнования

В Гомеле в воскресенье, 17 октября, прошли соревнования «Кубок Гомельской области по ушу-саньда». Это вид единоборств, который предполагает ведение боя руками, ногами, а также присутствуют броски.

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Команду из Слуцка представляли 12 спортсменов, их тренирует Павел Гончаренко. «В нашей команде клуба «Триумф» были спортсмены от 6 до 14 лет, — рассказал тренер. — Турнир был очень представительным, более 150 участников из Минска, Гомеля, Солигорска, Жлобина, Дзержинска и других городов.

Этот вид спорта становится всё более популярным, набирает обороты. Конкуренция на турнире была большая.

Наши ребята выступили отлично. Из 12 человек 10 добились наград, в том числе шесть первых мест.

Самым юным участником стал Олег Тюлькин, которому 6 лет. Он занял 1-е место, хотя занимается спортсмен в клубе только год".

Итоги

1 место:

Олег Тюлькин, учащийся школы № 9;

Влади­слав Грицкевич, учащийся школы № 8;

Александр Точилкин, учащийся школы № 10;

Глеб Зыль, учащийся школы деревни Лядно;

Денис Пыков, учащийся школы № 8;

Иван Белькевич, учащийся школы деревни Лучники.

2 место:

Артемий Носевич, учащийся школы № 6;

Никита Тагиль, учащийся школы № 13.

3 место: