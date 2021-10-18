Как работают пункты вакцинации против COVID-19 в Слуцке. Расписание

Вакцинация против коронавируса проводится в двух местах — поликлинике и медколледже, пишет «Слуцкі край».
1. Поликлиника
Вакцинация во взрослой поликлинике проводится в кабинете № 215:
- ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.30;
- в выходные дни — с 9.00 до 19.30.
Предварительно надо взять амбулаторную карту в регистратуре.
2. Медколледж
Вакцинация в здравпункте медицинского колледжа проводится:
- ежедневно в рабочие дни — с 14.00 до 19.30,
- в выходные дни — с 9.00 до 19.30.
Предварительно на вакцинацию можно записаться по телефону 7 17 44 или на сайте Слуцкой ЦРБ — форма здесь.