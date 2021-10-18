Как работают пункты вакцинации против COVID-19 в Слуцке. Расписание

Вакцинация против коронавируса проводится в двух местах — поликлинике и медколледже, пишет «Слуцкі край».



1. Поликлиника

Вакцинация во взрослой поликлинике проводится в кабинете № 215:

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ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.30;

в выходные дни — с 9.00 до 19.30.

Предварительно надо взять амбулаторную карту в регистратуре.

2. Медколледж

Вакцинация в здравпункте медицинского колледжа проводится:

ежедневно в рабочие дни — с 14.00 до 19.30,

в выходные дни — с 9.00 до 19.30.