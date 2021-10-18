В Пермском крае 12-летний школьник устроил стрельбу в школе. Его обезвредил директор

В Пермском крае 12-летний школьник устроил стрельбу в школе. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Шестиклассник сделал два выстрела из карабина «Сайга». Пострадавших нет. Сейчас с учеником общаются полицейские. Мальчик признался, что пришёл в школу с украденным у отца оружием, чтобы расправиться с девочкой, которая его сильно обижала.

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Как пишет телеграм-канал Baza, во время стрельбы подросток выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». Обезвредить его удалось директору школы, которая вышла из своего кабинета и уговорила стрелка зайти к себе.