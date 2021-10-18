В Министерстве здравоохранения подписан приказ 1287
В том числе речь идёт о:
- проведении диспансеризации,
- скрининговых мероприятий,
- оказании реабилитационной помощи,
- выполнении физиотерапевтических процедур,
- лечении в отделениях дневного пребывания,
- оказании плановой стоматологической помощи.
Приказ подписан на основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.
Также внесены изменения в график работы амбулаторно-поликлинического звена Минска и в Рекомендации (временные) об организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.