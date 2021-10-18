В Министерстве здравоохранения подписан приказ 1287 от 15.10.2021 г., которым временно приостановлено оказание плановой медпомощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава.

В том числе речь идёт о:

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  • проведении диспансеризации,
  • скрининговых мероприятий,
  • оказании реабилитационной помощи,
  • выполнении физиотерапевтических процедур,
  • лечении в отделениях дневного пребывания,
  • оказании плановой стоматологической помощи.

Приказ подписан на основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.

Также внесены изменения в график работы амбулаторно-поликлинического звена Минска и в Рекомендации (временные) об организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.