Лукашенко назначил нового министра юстиции. Им стал экс-замминистра внутренних дел

В понедельник, 18 октября, Александр Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции, пишет БЕЛТА.
«Публично хочу сказать, Сергей Николаевич, что права на ошибку у вас нет в силу пристального внимания к тому вопросу, который вы будете вести в стране. В какой-то степени это шаг неординарный — это для тех, кто не прогружён в эту тему. С точки зрения погружённости в проблему это вполне нормально», — заявил Александр Лукашенко.
До настоящего момента Сергей Хоменко занимал должность заместителя министра внутренних дел. После назначения министром юстиции он заявил журналистам, что как человек, имеющий достаточный опыт в руководстве большими коллективами и «посвятивший свою жизнь слову „законность“», готов выполнить все поставленные перед ним задачи.
Некоторые факты о Сергее Хоменко:
- Родился 21 сентября 1966 года в украинском городе Ясиноватая Донецкой области;
- окончил Орджоникидзевское высшее военное командное краснознамённое училище имени С.М. Кирова МВД СССР, Военную академию имени М.В. Фрунзе в Москве, факультет Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии Беларуси;
- проходил службу в различных командных должностях во внутренних войсках МВД СССР и МВД Беларуси;
- с 2009 года занимал должность первого заместителя начальника штаба внутренних войск;
- затем — первого заместителя командующего внутренними войсками МВД — начальника штаба;
- с 2014 года возглавлял Департамент охраны МВД;
- в декабре 2019 года был назначен заместителем министра внутренних дел;
- награждён орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» всех степеней, другими медалями и нагрудными знаками.