Лукашенко назначил нового министра юстиции. Им стал экс-замминистра внутренних дел

В понедельник, 18 октября, Александр Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции, пишет БЕЛТА.

«Публично хочу сказать, Сергей Николаевич, что права на ошибку у вас нет в силу пристального внимания к тому вопросу, который вы будете вести в стране. В какой-то степени это шаг неординарный — это для тех, кто не прогружён в эту тему. С точки зрения погружённости в проблему это вполне нормально», — заявил Александр Лукашенко.

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До настоящего момента Сергей Хоменко занимал должность заместителя министра внутренних дел. После назначения министром юстиции он заявил журналистам, что как человек, имеющий достаточный опыт в руководстве большими коллективами и «посвятивший свою жизнь слову „законность“», готов выполнить все поставленные перед ним задачи.

Некоторые факты о Сергее Хоменко: