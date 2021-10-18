Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его гибели. О чём ещё говорится в документе

В понедельник, 18 октября, вступил в силу закон «Об изменении по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Новым законом внесены изменения в законодательство о чрезвычайном, военном положении, а также о полномочиях Совбеза в случае гибели главы государства, пишет Sputnik.by.

В случае гибели президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий президентские полномочия временно перейдут Совбезу, и все госорганы будут действовать в соответствии с его решениями.

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Кроме этой нормы о полномочиях Совбеза, законом конкретизируется понятие «беспорядки». К ним отнесены попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооружённый мятеж, массовые беспорядки.

Многие нормы обновлённого закона были приняты и разработаны с учётом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году.

В законе, в частности, уточнён перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения.

Также перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений дополнен приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Кроме этого, законом расширен перечень государственных структур, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения за счёт включения в их число военизированных организаций.