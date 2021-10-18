В феврале и апреле этого года оперативники задержали 6 участников международной преступной группы, которые занимались сексуальной эксплуатацией детей, изготавливали и продавали детское порно. В ходе расследования к этому списку добавилась 37-летняя минчанка, которая продавала свою 10-летнюю дочь для съёмок в порно, сообщает Следственный комитет.

В ходе допроса подозреваемая рассказала, что в социальной сети Instagram ей написал пользователь и предложил купить снимки её дочери эротического характера. При этом ничего криминального в этом она не увидела и совместно с фотографом организовала две фотосессии девочки без нижнего белья. За каждую съёмку она получала по $ 100.

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Установлено, что женщина является многодетной матерью и имеет постоянное место работы. К уголовной ответственности раньше не привлекалась. Её заключили под стражу, а детей передали на воспитание отцу.