«Люди отказываются от банкетов». Как заведения общепита в Слуцке переживают четвёртую волну COVID-19

По Слуцку, как и по всей Беларуси, идёт четвёртая волна коронавируса. Количество заболевших растёт, пик ожидается в декабре. «Кур'ер» узнал, в каком состоянии «находится» местный общепит.

В ТЕМУ. В самом начале пандемии, в 2020 году, посещаемость кафе и ресторанов просела на 90%.

Ресторан «Заря»

В ресторане «Заря» «Кур'еру» рассказали, что люди отказываются от забронированных банкетов, потому что многие болеют. Особенно это касается свадеб. «Этот месяц пустоват», — сказали в администрации.

И добавили, что, как и раньше, в ресторане соблюдают все санитарные нормы по профилактике коронавируса — есть антисептики, сотрудники работают в масках и др.

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На вопрос, будут ли новогодние корпоративы, в «Заре» ответили, что пока ничего не известно. Записей на праздники нет.

Кафе «Виола»

В администрации кафе «Виола» рассказали, что у них клиенты тоже отказываются от банкетов — люди боятся коронавируса. Если и бронировали, то просили, чтобы в зале на 100 человек было только восемь.

За весь октябрь в кафе не было ни одного банкета, только на прошедших выходных отдыхала компания из 15 человек. Заказов нет до середины ноября. «Такая ситуация сейчас у всех», — отметили в администрации.

В «Виоле» тоже нет заявок на новогодние корпоративы. В кафе отмечают, что в прошлом году на зимние праздники ситуация была аналогичной.

Кафе «Вояж» и ресторан VOYAGE HALL

Илья Кудёлко, директор кафе «Вояж» и ресторана VOYAGE HALL, рассказал «Кур'еру», что одни клиенты отказываются от брони банкетов, другие — уменьшают количество гостей. Что касается новогодних праздников, то заведение понемногу уже ведёт запись.

«Санитарные требования, связанные с коронавирусом, остались те же. Пока никто не уведомил, что что-то меняется», — сказал Илья Кудёлко.

Развлекательный комплекс «Сорренто»

Анжелика Шиманович, владелица заведения, рассказала «Кур'еру», что кто-то отказывается от заказов, а кто-то приходит, как и в любое время с сезонными заболеваниями. Клиенты потихоньку записываются на новогодние корпоративы.

В «Сорренто» отметили, что маски, средства защиты у них есть. Заведение выполняет все санитарные требования по профилактике COVID-19.