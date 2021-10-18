Вопрос-ответ. Почему на самом деле на Косом мосту в Слуцке поставили клумбы и установили дорожный знак

На прошлой неделе на Косом мосту в Слуцке поставили клумбы и повесили дорожный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». После этого случчане стали спрашивать у «Кур'ера», зачем именно это было сделано. Мы переадресовали этот вопрос специалисту Слуцкого ЖКХ.

Мария Корзай, замначальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ, объяснила «Кур'еру»: «Автовышка, которая меняла плакат на уличном баннере, проезжала по пешеходному мосту и сделала очень глубокий пролом. Мы отремонтировали мост и решили поставить чаши, чтобы там не было проезда. Потому что там ездили и инкассаторские машины, и иногда даже свадебные кортежи».

Реклама

СПРАВКА «КУР'ЕРА». Мост на этом месте через реку Бычок появился ещё в XII веке и является старейшим в городе. Столетиями он был деревянным, и только в 1960-х годах его сделали железобетонным.

Последний раз Косой мост реконструировался к «Дажынкам-2005». Точнее, это был косметический ремонт, который не затронул несущие конструкции. В 2021-м мост поставили первым в очереди на капитальный ремонт.

Кстати, в рубрике «Цены, которые вы не знали» «Кур'ер» писал, что весь мост целиком оценивается в сумму $ 130 000.

Дорожный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» запрещает движение грузовых автомобилей (автопоездов) с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны (если на знаке не указана иная масса).

РАНЕЕ. Загадка разгадана: для чего поставили клумбы на Косом мосту в Слуцке. Фотофакт