Минчанин купил дом в Слуцке, а позже обнаружил его полностью сгоревшим. Что произошло

Минчанин Александр купил частный дом в Слуцке на улице Копыльской, чтобы сделать из него дачу, но не успел. Деревянная постройка сгорела. Александр винит во всём незваного гостя, который поселился в доме почти на полгода. Якобы из мести он угрожал всё сжечь. Разобраться в этом конфликте попытался Onlíner.

«Он был тут царём»

Александр приобрёл с виду аккуратную хату около года назад. Хотел перевезти сюда из Копыльского района свою 66-летнюю мать: ездить ближе, да и как дачу можно использовать. Покупку нельзя назвать дорогой, но и за бесценок недвижимость не досталась: за здание с участком пришлось заплатить 20 800 рублей. Оформить всё решили на женщину. А вот ремонт, конечно, стал заботой сына. — Времени и денег на это не было, так что дом стоял как будто никому не нужный, пока в один «прекрасный» апрельский день в нём не поселился один гражданин. Это родственник одной из соседок, вернувшийся из тюрьмы. Видимо, к себе они его не пустили, вот он и заприметил хату поблизости, думал, она никому не принадлежит. Сорвал замки и начал там жить. Мы об этом даже не сразу узнали, — негодует собеседник. — Когда нам всё-таки рассказали, мы стали ездить в Слуцк хотя бы раз в месяц, выгоняли его. Но как только возвращались в Минск, он приходил обратно. А мотаться туда-сюда у нас не было ни сил, ни возможностей: то в отпуск летали, то ковидом болели с женой и дочкой и потом долго восстанавливались. Всерьёз заняться проблемой смогли лишь в августе.

Реклама

Внезапно появившегося «квартиранта» зовут Валентин. Ему 64 года. Первый раз он оказался в колонии в 1973 году за попытку изнасилования. После отсидел сроки за хулиганство, грабёж, разбой, кражу… Поговаривают, у мужчины 10 судимостей и около 28 лет, проведённых за решёткой.

Штрихи к портрету Валентина добавляет его племянница Юлия, проживающая поблизости. Когда журналисты находились в Слуцке, она болела коронавирусом, поэтому пообщаться с ней удалось только по телефону. Восстановить чёткую хронологию событий из эмоциональной беседы не совсем получилось, поэтому приводим хаотичные обрывки воспоминаний. Но даже из них становится понятно, что за персонаж этот самый Валентин.

— Когда-то он проживал с нами, так как ему принадлежала 1/6 часть. Пил, чинил скандалы, потом начал бить… Я написала на него заявление: его привлекли к ответственности за угрозу убийства и отправили в тюрьму на два года, — рассказывает женщина. — После очередной отсидки он женился и уехал [к супруге] в деревню Беличи. Там они сожгли дом. Дальше я хотела приобрести ему жилье в Новогрудке, внесла предоплату с правом последующего выкупа. Они туда перебрались. Не прошло и трёх месяцев, как он, его жена и брат жены напились, и она нанесла брату ранение в шею… После такого хозяйка отказалась продавать дом. Сказала: «Если бы мы знали, что он за человек, то и собачьей будки бы ему не продали».

Помотавшись по Беларуси, Валентин снова вернулся терроризировать племянницу. Она предложила выкупить у него долю в праве собственности. Он согласился. Обещал обосноваться в Беличах: после пожара там сохранилась летняя кухня на 20 «квадратов». Нужно было только доделать печку, поставить окна. Но что-то пошло не так: Валентин заприметил «бесхозное» здание прямо по соседству с Юлией. В итоге «прописался» в нём на пять месяцев.

— Собирал компании, они ему торбочки с винишком приносили. Он был тут царём. Смотреть на всё это было невозможно. Переломал мебель, посдавал на металл железные кровати, газовую плиту продал, баллон. Превратил всё в бомжатник, хотя когда-то это был чистый аккуратный домик: заходи — живи, — уверяет женщина. Ее слова подтверждает Тамара Григорьевна, изба которой справа от сгоревшей. Одетая в рабочую куртку и черную шапочку, бабуля упорно ковыляет к нам с палочкой, а доковыляв, начинает причитать:

— Где-то в апреле он посрывал замки и полез в хату. Мы с Юлей, соседкой, пошли посмотрели, он уже печь топил, потому что холодно. А я же воевать не буду, я инвалид — пихнет так, что я не встану, у меня протез. Что тут только ни делалось, мои вы детки. Все алкаши, которые из города, все были тут: и женщины, и молодые по лет 18. Какая-то учительница приходила… Такая петрушка у нас была, я за свои 72 года такого ещё не видела. Крал, а как напивался, кричал: «Вы тут все гореть будете!» Мы уже как на вулкане жили, боялись каждый вечер. Спали спокойно, только когда его милиция забирала. Кстати, о милиции. Её роль в сложившейся ситуации каждый участник конфликта представляет по-разному. Александр сам на горе-квартиранта никуда не жаловался (хотел решить всё мирным путем), но утверждает, что соседи вызывали наряд чуть ли не каждую неделю. Юлия признается, что Валентина больше запугивали людьми в форме, нежели на самом деле к ним обращались. Но раза два в РОВД его все же забирали. Тамара Григорьевна припоминает, что сидел он и по трое суток, и по пять, и по семь.

В общем, до конца понять, как именно местные боролись с хулиганистым дедом, у нас не получилось. Но сложилось такое ощущение, что они как будто недооценивали потенциальную опасность. А зря.

«Сегодня тут все будет пылать по-любому»

Дело близилось к сентябрю. Александр с женой решили: пора раз и навсегда разобраться с незваным гостем, а заодно начать уже этот многострадальный ремонт.

— 28 августа я приехал, в очередной раз прогнал его, повывозил оставшуюся мебель. На следующий день вернулся, чтобы продолжить уборку: его здесь не было. Вечером заколотил двери так, чтобы их нельзя было открыть, и умчался в Минск, — рассказывает мужчина. — 30 августа мы с женой снова прибыли в Слуцк и обнаружили полностью сгоревший дом. Оказалось, ночью произошел пожар. Моей матери, как собственнику, даже не позвонили ни из милиции, ни из МЧС. Что случилось в ту ночь, точно никто не знает. Но слухи ходят разные…

— Дядя, как Саша его выгнал, забрёл к нам на участок и сказал: «Сегодня тут всё будет пылать по-любому». У меня после этих слов весь вечер неспокойно было на душе. Как будто какое-то предчувствие. Около 23.00 я обошла вокруг дома — пусто. Ну и легла спать. А через пару часов меня будит звонок: «Юля, у вас за гаражом горит!» Мы с сыном и мужем повскакивали, выбежали в этих ночнушках на дорогу, уже пожарные машины стояли, тушили, а он, пьяный, плясал. Я кинулась биться с ним, а он мне ногой в ответ. Я в таком шоке была. Мы же и за себя боялись. Тут ещё у одного соседа рядышком баллон газовый, а если бы он вспыхнул? — почти что вскрикивает Юлия.

Расследование по этому делу ведется уже полтора месяца. За это время его один раз приостановили из-за «отсутствия результатов пожарно-технической экспертизы и ответа от Белнефтестраха по причинённому материальному ущербу» (дом был застрахован).

По словам Александра, независимый эксперт оценил потери в 15 500 рублей — это на 5000 меньше того, что пришлось заплатить за дом и участок. Кто будет их возмещать, если вдруг случай не признают страховым, пока непонятно.

Жители частного сектора тоже растеряли остатки спокойствия. Боятся, как бы загадочный инцидент не повторился снова.

Милиция: «Информации о неправомерном проживании не поступало»

Узнать мнение Валентина по поводу случившегося нам, к сожалению, не удалось: найти в Слуцке этого неуловимого человека не так просто. Поэтому мы обратились за комментарием в местный РОВД: там точно должны знать подробности такого запутанного дела. Сотрудники напрямую общаться не стали и перенаправили к пресс-секретарю областного УВД.

— Информации от владельца о неправомерном проживании в милицию не поступало. После возгорания сотрудники ОВД сами связались с владельцем для того, чтобы разобраться в ситуации, после чего материалы были переданы в РОЧС. Если у граждан есть информация о неправомерном поведении мужчины, они вправе обратиться в милицию, — уточнила Александра Попова, официальный представитель УВД Минского облисполкома.

В Слуцком РОЧС рассказали, что расследование продолжается: недавно как раз пришли документы из страховой. Правда, подробностей раскрывать пока не могут. На вопрос, почему уже полтора месяца нет никаких результатов, нам ответили, что расследование может занимать до полугода.

Как вообще могут развиваться события? Привлечь к ответственности пока что официально не установленное лицо могут по нескольким статьям. Если ущерб сочтут незначительным, то дадут штраф от 5 до 30 базовых (часть 8 статьи 24.36 КоАП РБ). Если всё-таки крупным (200 базовых и выше), то заведут уголовное дело. Наказывать будут в зависимости от того, был ли это поджог (часть 2 статьи 218 УК РБ) или неосторожное обращение с огнем (статья 219 УК РБ). В первом случае предусмотрено ограничение свободы до 5 лет либо её лишение на срок от 3 до 5 лет. Во втором возможны штраф, арест, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы на тот же срок.