День Независимости-2007. Как 14 лет назад отмечали этот праздник в Слуцке (архивное видео)

Лето 2007 года. Беларусь празднует День Независимости. Фёдор Корзун, оператор-любитель из Лучников, зафиксировал на свою камеру, что происходило в этот день в Слуцке. Посмотрите, возможно, вы узнаете себя или кого-то из ваших близких.

СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель Лучников. На протяжении нескольких десятилетий ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых наши земляки, родные и знакомые.

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Видео: Фёдор Корзун, из личного архива оператора