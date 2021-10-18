На этой неделе есть дни, когда стоит написать послание в будущее, подумать о сохранении мужской нервной системы или подарить любимым зонт. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

18 октября — Всемирный день галстука. Считается, что галстук был изобретён в Хорватии. В 17-м столетии солдаты этой страны носили его как шейный платок. В давние времена среди правил ношения галстука был запрет утираться и сморкаться в него.

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18 октября в 1996 году в Слуцке у перекрёстка улиц Ленина и 14-ти Партизан открыли памятник воинам-землякам, погибшим в Афганистане.

19 октября — День написания посланий в будущее. Обычно такие письма пишут на бумаге. Но можно и в электронном виде. Простой вариант — поставить дату отправки этого письма (через год, два или десять лет). Можно написать письмо себе или своим близким — детям и друзьям. В каком виде это сделать — неважно. Главное — написать от души.

20 октября — День войск связи в Вооружённых Силах РБ. История войск началась в 1919 году. 20 октября приказом Реввоенсовета были сформированы управление связи Красной Армии, а также управления связи фронтов и армий, отделы связи дивизий и бригад. Сейчас войска связи ВС Беларуси — специальные войска, предназначенные для развёртывания и эксплуатации системы связи и обеспечения управления войсками во всех видах их повседневной и боевой деятельности.

21 октября — День разноцветных зонтов. Родиной зонта считается Китай. Первые зонты весили более 2 кг, а длина их ручки была около 1,5 м. Простым людям пользоваться зонтом запрещалось, так как он считался символом власти и богатства. А вот современные зонты доступны всем.

22 октября — Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин. В этот день женщин просят «не выносить мозг» своим мужчинам и дать им спокойно провести вечер. К слову, женский абьюз (психологическое насилие) действительно существует. Женщины зачастую проявляют давление на мужской пол. Например, с помощью истерик, оскорблений, криков, обвинений, унижений, различных провокаций.

23 октября — День отбрасывания хвоста. Этот праздник необходим тем, кто хочет избавиться от ненужного груза прошлого. Присмотритесь к тому, что вас окружает. Ненужным «хвостом», тянущим вас вниз и не дающим развиваться, могут быть случайные знакомые, которые нагружают вас своими проблемами. Старые вещи, хранящие совершенно ненужные воспоминания.

24 октября — День любви к тёплым вязаным носкам. Неизвестно кем придуманный праздник очень кстати в осеннюю непогоду. В этот день можно купить или привести в порядок тёплые носки и предаться неге. Также горячо приветствуются «носковязание», «носкодарение» и хождение в гости в тёплых вязаных носках!