Заболевания ЛОР-органов занимают примерно 40% во всей структуре заболеваемости населения. Самые частые — гайморит (воспаление гайморовой пазухи), синусит (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух), отит (воспалительный процесс в ухе), ларингит (воспалительный процесс в слизистых оболочках гортани). Николай Рукан, врач-отоларинголог с 33-летним стажем, ответил на вопросы о ЛОР-заболеваниях и их лечении.

О насморках, гайморитах и аденоидах

Как лечится гайморит?

— Для начала необходимо сделать снимок. В зависимости от ситуации назначается консервативное лечение либо оперативное. Консервативное — это антибиотикотерапия, антигистаминные препараты, физиопроцедуры. Если консервативная терапия не помогает справиться с заболеванием, то ЛОР может назначить так называемый прокол или пункцию, при котором врач пробивает гайморову пазуху, чтобы гной и слизь вышли, и промывает её. Иногда проколов не избежать: если в пазухе гной, то он может всосаться в мозг и вызвать менингит, тогда вообще беда. Проще сделать пункцию.

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Говорят, после прокола гайморит проявляется снова и снова…

— Потому что не сделали прокол своевременно. Ходили, ходили, а когда гной находится в пазухе больше двух месяцев, процесс становится хроническим. Хронический гайморит ещё никто не вылечил, можно добиться лишь более или менее длительной ремиссии.

Как узнать, что у ребёнка аденоиды, и что с этим делать?

— Обязательно нужно прийти к ЛОР-врачу и определить степень аденоидов (она зависит от того, насколько закрывают аденоиды просвет носоглотки). Если аденоиды второй степени (закрывает на 30−40%) и больше, значит, требуется оперативное лечение. Если ребёнку нет четырёх лет, то их нежелательно удалять, потому что в 70% случаев будет рецидив. Но иногда удаляем — если дети болеют отитами и начинают терять слух. Лучше два раза удалить, чем потом человек будет глухим.

Правда ли, что существует зависимость от носовых капель? Что делать, если нос плохо дышит?

— Да, капли вызывают зависимость, это как наркомания. Что делать? Не капать. Нос начнёт дышать через 2−3 дня. Часто человек не может ложиться спать без капель, у него какой-то панический страх, что он не сможет уснуть. А как мы делаем операцию на носу и ставим тампоны на двое-трое суток — и люди не умирают, дышат ртом. Эти капли сначала помогают, потом перестают помогать, а потом сужается носовой ход и приходится оперировать. Так что попользовались носовыми каплями 7−10 дней и хватит. Есть капли гормональные, которые назначаются при ринитах, гайморитах, ими люди пользуются месяц и больше, в этом ничего страшного.

Об ангине, раке и удалении миндалин

Рак чего встречается чаще всего? Кто в группе риска?

— В основном это рак горла. Бывает корня языка, в пазухах носа, в носу, но реже. 90% больных раком горла — мужчины 40−45 лет, которые работают на вредном производстве и курят или просто много курят. За 33 года моей практики всего раза четыре встречались больные раком, которые не курили.

Какие симптомы говорят о том, что это может быть онкология?

— Болезнь эта очень коварная: явные симптомы появляются, как правило, на запущенной стадии. Какое-то время это может быть просто осиплость голоса, комок и першение в горле. Но так периодически бывает у многих, и большинство людей не придают этому значения. А когда появляются такие симптомы, как затруднение дыхания, кровотечение, это уже запущенная стадия. Если выявить заболевание в начальном периоде, то это неплохо лечится и процент выживаемости больных довольно высок. Потому онконастороженность должна быть у всех врачей и пациентов.

При частых ангинах обязательно удалять гланды?

— Всё зависит от ситуации. Болезнь горла при ангине — по большому счёту ерунда, самое страш­ное — возможные осложнения на сердце, почки, суставы. Потому нужно проводить обследование. Если при ангине у человека появляется белок в моче, боли в почках и вестники других осложнений, то лучше удалить гланды. Если нет осложнений, ангина лечится консервативно: физиопроцедурами, бициллино­профилактикой. Сейчас миндалины удаляем намного реже.

О наушниках и шуме в ушах

О чём может говорить шум в ушах?

— Это могут быть проблемы с сосудами или поражение слухового нерва. В любом случае нужно сделать аудиограмму. Если окажется, что это поражение сосудов, больным будет заниматься ЛОР-врач. Если это поражение слухового нерва, занимается невролог.

Это правда, что наушники плохо влияют на слух?

— Да, это так. Очень близкий контакт барабанных перепонок и источника шума вредит слуху, с годами он теряется. При этом ничего не болит. А когда человек замечает, что что-то не так со слухом, то уже поздно что-то изменить.

Правда, что чистить уши ушными палочками вредно?

— Делать этого нельзя! Ушная сера — нормальный естественный процесс. В ухе есть физиологическое сужение, примерно как в песочных часах. Когда человек чистит уши палочками, он в это сужение заталкивает серу и потом образуется пробка.

Для гигиены ушей достаточно вымыть их водой с мылом, слегка вытереть полотенцем.

«Главное, чтобы ноги были в тепле»

— Если в течение 10 дней не проходит насморк, по вечерам появляется температура 37,5, головная боль. Обычный насморк проходит за неделю. Если нет, то это может быть гайморит. При болях в ушах и их заложенности. При боли в горле и затруднённом дыхании, глотании, припухлости на шее. И при любой острой боли и онкологических симптомах.

Как можно предотвратить заболевания уха, горла, носа?

— Главное — не просту­жайтесь, потому что именно простуда является главной причиной ЛОР-заболеваний. А чтобы меньше простужаться, обязательно закали­вайтесь, нормально питайтесь, ведите здоровый образ жизни. Обязательно одевайтесь по погоде. Главное — чтобы ноги были в тепле, и в мороз не забывайте про шапку.

Как относитесь к такому методу лечения простуды, как водка с перцем, молоко с мёдом?

— Нормально. Если насморк только начи­нается, то вполне может помочь горячая ванна, чай с малиной, молоко с мёдом, а потом в тёплую постель и две таблетки аспирина. Водка с перцем… если грамм 20, то нормально. Не стопку и не бутылку!