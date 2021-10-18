Рассказываем, где в Слуцке попробовать французский и датский хот-доги

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

Начинаем с мини-кафе Mamma MIA, которое находится на мини-рынке в 11-м городке.

Что в меню?

Четыре вида шаурмы — «Классическая», «Сырная», «Итальянская», «Бульбашка». Кстати, фишка заведения — фирменный соус в шаурме.

Также в меню есть гамбургер, наггетсы, картошка, ланч-боксы.

В мини-кафе Mamma MIA можно попробовать необычные для Слуцка хот-доги — французский и датский. В чём их особенность? В начинке и соусах.

Действующие акции: каждая 7-я шаурма бесплатно.

Режим работы: 11.00 — 22.00

Адрес: мини-рынок, ул. Социалистическая, пав. 14

Предзаказ: (8025) 530 36 29

Доставка от 20 рублей бесплатно.

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