«Богатые тоже плачут». Художница рассказала историю создания полиэтиленового пакета «Марианна»

Полиэтиленовый пакет «Марианна», с которым хоть раз в жизни сталкивался каждый, является, возможно, самым убедительным доказательством того, что любая популярность имеет сомнительную природу. Наталия Першукова, художник, рассказала, как создавался знаменитый мешок.

«В 1992 году, когда я работала в репроцентре «Полимербыта», на пике популярности был сериал «Богатые тоже плачут». В нём была Марианна, главная героиня. Её популярный образ и попросила использовать моя начальница в работе над срочным заказом — чтобы мешок стал таким же популярным. А прототипом был рекламный пакет духов Marina de Bourbon в упаковке с чёрно-белой полоской.

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Поскольку макет клише нужно было сделать в течение часа, и ещё таким, чтобы на его печать могли уходить остатки краски, я взяла полосатый фон, картинки из ClipArta, которые тогда только появились, и сделала несколько вариантов — с силуэтом, портретом, флаконом духов в золотом овале. Начальница утвердила этот, и мешки «Марианна» запустили в производство.

Были пакеты с петлевой ручкой, с прорубной и «майки», которые больше всего распространились. Их производили потом все, кажется, предприятия, просто называли по‑другому — я видела Марину, Снежану, Милену… Настолько же популярный был, пожалуй, только мой проект мешка «Спасибо за покупку» с розочками.

Если бы с каждой выпущенной сотни да по копейке собрать, сейчас бы я уже могла не работать. Но я счастлива, что уже 30 лет работаю художником репроцентра, который стал отдельной компанией. Занимаюсь дизайном упаковки из бумаги, пленки, гофры и колбасными оболочками".