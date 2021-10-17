Происшествия на выходных: мальчик сам себя «шантажировал» и сам себе угрожал взорвать школу

В Минске в отношении девятиклассника возбуждено уголовное дело за заведомо ложные сообщения об опасности. Установив в телефоне специальное приложение, он отправлял себе смс с выдуманных номеров.

«Сначала прислал несколько сообщений о мнимом преследовании неизвестными, которые вымогали 2,5 тысяч российских рублей. После за невыполнение условий пошли „угрозы“ взорвать его школу, а также детский сад. В надежде получить нужную сумму для расчета с „шантажистами“, парень позвонил в общественное объединение по защите детей. Оттуда информация была передана в милицию», — рассказали в ГУВД. БЕЛТА

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На пожарах в Брестской области погибли люди

Рано утром в субботу в деревне Криница Пружанского района горел жилой дом. Обнаружена погибшая хозяйка 1948 года рождения.

Ночью в воскресенье жилой дом загорелся в агрогородке Городец Кобринского района. Там обнаружили погибшего хозяина 1989 года рождения. МЧС

В Жлобине нога ребёнка застряла в батарее

В Гомеле случилось ДТП. Женщину зажало в машине

В субботу, в 11.10, жлобинским спасателям сообщили, что у шестилетнего мальчика нога застряла в радиаторе. На месте сотрудница «скорой» смазала ногу ребёнка вазелиновым маслом, а спасатели её вытащили. Мальчик не пострадал.

Вечером в субботу женщина 1986 года рождения на «Митсубиси Каризма» столкнулась с «Фольксвагеном Поло» под управлением мужчины 1968 года рождения. Женщина-водитель оказалась зажата в машине. Спасатели её извлекли. Участники аварии были госпитализированы. МЧС

Гомельский спасатель задержал насильника

В воскресенье, в 7.00,прапорщик внутренней службы, при заступлении в суточный наряд со стороны внутреннего двора общежития услышал крики о помощи. Побежав на крик, увидел девушку в слезах и мужчину. Девушка кричала, отбивалась и звала на помощь.

Владимир Ерохин схватил неизвестного за руки, опрокинул его на землю и обездвижил. К нему подбежали ещё трое рядовых внутренней службы и двое прохожих. Они помогли Владимиру держать нападавшего и позвонили в милицию.

36-летний задержанный подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Он ранее неоднократно судим за аналогичное преступление и хулиганство. МЧС