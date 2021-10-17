В Боснии 72-летний мужчина построил для жены вращающийся дом, чтобы у неё был разнообразный вид из окна. Видео

В Боснии 72-летний Войин Кусиц построил для своей жены вращающийся дом — теперь у неё постоянно меняется вид из окна. Жилище крутится вокруг семиметровой оси. Полный оборот на самой низкой скорости дом совершает за сутки, на самой высокой — за 22 секунды, пишет Reuters.

«Я устал от жалоб жены и бесконечного ремонта. Я сказал: „Построю тебе вращающийся дом, крути его как хочешь“», — заявил Кусиц, реализовавший проект за шесть лет. Вращающийся дом находится на равнине недалеко от города Србац. Его окна выходят на кукурузные поля, за которыми виднеется лес и речка.