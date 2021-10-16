В Слуцке забор «медленно падает» прямо на дом. Фотофакт

Вот забор вдоль улицы 14-ти Партизан. Он — коммунальный. Часто страдает от вандалов. А вот на этом участке — где дом № 49 — забор «медленно падает» прямо на частный дом.

Сами хозяева отремонтировать забор не имеют права — он же государственный.

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Как бы это потом не пришлось читать новость, что забор наконец-то упал…

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