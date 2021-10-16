«Кур'ер» поздравляет тружеников Слуцка со Всемирным днём хлеба

Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день хлеба. В Беларуси хлеб пекли испокон веков, и его приготовление в старину было целым ритуалом со своими суевериями. Например, нельзя было замешивать тесто в плохом настроении.

Этот праздник как свой профессиональный отмечают работники предприятий, связанных с приготовлением хлеба. В Слуцке это — ОАО «Слуцкий хлебозавод» и ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

Реклама

«Кур'ер» поздравляет с праздником сотрудников предприятий! Спасибо за родной вкус нашего слуцкого хлеба! Желаем вам здоровья, отличного настроения и много жизненных сил!