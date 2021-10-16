Какие факты дошли до нас с четвёртого раза… Что тут в Слуцке (16 октября)

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Случчанка Юлия Свистунова своими словами пересказывает новости:

  • Подробности о четвёртой волне коронавируса
  • Мнение, будут ли сажать за подписку на экстремистские Telegram-каналы
  • Велосипед, который подарили героине публикации «Кур'ера».