Путешествуя с мужем по Беларуси, мы постоянно видим постройки, о которых никогда не слышали. Одни из них уже практически разрушены, а другие поражают своим великолепием до сих пор. Всех их объединяет одно — таблички «Историко-культурное наследие». Такая же висит и на заброшенной водяной мельнице возле агрогородка Друцк Витебской области.
Мельница была построена в конце XIX века. И если верить данным из интернета, использовалась по назначению даже после Второй мировой войны.
Здание огромное. Крыши уже нет, но стены сохранились. Ни жерновов, ни колёс тоже не осталось.
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