Когда препарат для лечения эректильной дисфункции в Швеции стал стоить в четыре раза дешевле, в стране снизилось число самоубийств среди мужчин в возрасте 50−59 лет. К таким выводам пришли американские учёные, пишет «НОЖ».

В 2013 году в Швеции истёк срок патентных прав на силденафил — дженерик «Виагры». После этого препарат для повышения потенции стал доступен за 300 крон, а не за 1200.

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Учёные решили проверить, как изменилась статистика самоубийств среди мужчин 50−59 лет, когда виагра стала более доступной. Эту возрастную группу выбрали по двум причинам. Первая — именно в ней быстрей всего росло число рецептов на силденафил. Вторая — в ней регистрируют больше всего суицидов, чем в любой другой.

Анализ данных за 120 месяцев показал, что после падения цен на виагру в месяц стало случаться на 65 самоубийств меньше. Статистические проверки показали высокую вероятность причинно-следственной связи.

Исследователи объясняют результаты работы тем, что здоровая сексуальная жизнь могут защитить от развития депрессии, повысить самооценку и удовлетворённость жизнью.