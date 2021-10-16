В субботу, 16 октября, в рамках 26-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против ФК «Ислочь» (Минский район). Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Городской» (Молодечно).

В первом тайме футболисты «Ислочи» открыли счёт на 22-ой минуте матча. К голу привела удачная подача с углового, в результате которой полузащитник хозяев Максим Мякиш открыл счёт в матче. Больше забитых голов в первом тайме не было. Перерыв, «Ислочь» ведёт 1:0.

Во втором тайме «волки» удвоили преимущество только в компенсированное к матчу время. Вторая добавленная минута стала в матче голевой, на этот раз отличился нападающий «Ислочи» Валерий Горбачик. Игрок вошёл с мячом в штрафную площадь случчан, подошёл вплотную к воротам и пробил точно в створ.

Таким образом, после финального свистка ФК «Слуцк» уступил «Ислочи» — 0:2.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» продолжает находится на 13-й строчке.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома. Наш клуб сыграет со «Сморгонью». Следите за анонсом!