Деревня, пострадавшая от пожара в 1961 году… Как сейчас выглядит Браново Слуцкого района (фото)

Во время очередной поездки по Слуцкому району «Кур`ер» посетил деревню Браново. Местечко небольшое, с грустной историей. Местные жители до сих пор болезненно возвращаются в тот год, когда всё изменилось.

В 1961 году в мирную и дружную деревушку ворвался пожар. Сгорело 17 хат, всего в Браново их было около 60-ти.

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В момент пожара хозяева сгоревших домов были на работе. А когда пришли, ужаснулись: детей на месте нет, а свиньи и коровы погорели. Сельчане вспоминают, что одна женщина кидалась в огонь и плакала: «Уголочки мои…»

День тогда был ветреный, дома сгорели за считанные минуты. Пожарных приехало много: из Слуцка, Солигорска, Копыля и Старобина.

Пожар тушили долго. Из-за того, что разгорелся торф, ещё месяц были возгорания. Только затушат — опять огонь.

По словам местных, деревня стала похожа на Хатынь — вместо домов только печи и плачущие вокруг люди… Картина, которую даже не хочется передавать словами.

По распоряжению райисполкома в деревне Серяги на улице Дружной от каждого колхоза было возведено по одному дому. В них и переселили погорельцев.

Люди, у которых не было денег, переехали в многолюдные Серяги. Они плакали, уезжая из родной и спокойной деревушки. Те, кто был побогаче, остались. Они отстроили себе новые дома. По словам местных, если бы не тот пожар, то судьба деревни сложилась бы совсем по-другому.

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