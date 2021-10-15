Введение обязательного масочного режима в Беларуси вызвало резонанс, за которым последовал ряд вопросов. Солигорские медики разъяснили некоторые спорные моменты, пишет «Электронный Солигорск».
1. Нужно ли носить маски на улице? Парки, скверы, лесной массив — это же тоже общественные места
В этом пункте речь идёт о местах большого скопления людей, например, на стадионе. Ходить по лесу в маске не нужно. Наоборот, естественная вентиляция лёгких благотворно влияет на организм. Но следует помнить о необходимости одеваться по погоде.
2. Что касается заведений общепита? Так и есть в маске?
Рассчитываться на кассе необходимо в маске, а в очереди — соблюдать дистанцию. Конечно, обедать в маске не нужно. Если есть возможность, лучше обедать дома, носить еду с собой или воспользоваться доставкой. Если без общепита никак — тогда не следует забывать о гигиене и социальной дистанции.
3. Что касается посещения спортзала
Спортзал — это общественное место. Но мало кто занимается в маске. Ходить или не ходить в нынешнее время в спортзал — личное дело каждого. Но рекомендуется, по возможности, оградить себя от большого скопления людей. Если кто-то посещает спортзал, то лучше привиться.
4. Я же привит. Значит, могу ходить без маски?
Вакцинация не отменяет других мер предосторожности: носить маски, обрабатывать руки, соблюдать дистанцию всё равно нужно.
5. Нужна ли маска в такси?
Да, в такси маска нужна: как водителю, так и пассажиру.