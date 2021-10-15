Если хочешь стать милиционером: слуцкому абитуриенту на заметку

Учебный год только начался, а для выпускников школ начинается ответственный период выбора будущей профессии и подготовка к сдаче централизованного тестирования.

Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению:

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«Чтобы помочь определиться, сотрудники Слуцкого РОВД не остаются в стороне и проводят профориентационную работу среди учащихся выпускных классов. Рассказывают о преимуществах поступления и обучения в учреждениях образования системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, особенностях оформления на службу, предъявляемых требованиях, льготах и социальных гарантиях.

Так, к преимуществам относится:

бесплатное обеспечение обмундированием,

проживание в общежитии,

питание на весь период обучения,

а также выплата денежного довольствия (стипендии).

В вузах работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, есть отличная научно-практическая и спортивная базы. Это даёт курсантам широкие возможности для самообразования и самореализации.

Выпускники получают высшее юридическое образование и специальное звание «лейтенант милиции».

После окончания учреждения образования предусмотрено обязательное трудоустройство, как правило, в тот комплектующий орган (ОВД), от которого направлялся абитуриент на поступление, за исключением случаев самостоятельного перераспределения выпускников по их желанию ввиду каких-то причин.

Для сведения

Абитуриенту в год поступления должно исполниться или уже исполнилось 17 лет, а максимальный возраст — не более 25 лет на дату начала учебного года. В учебные заведения МВД на конкурсной основе направляются те, кто по личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования способен выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел. До сдачи ЦТ необходимо пройти ряд испытаний. Это предварительное изучение, специальная проверка, медицинское освидетельствование и профессиональный медико-психологический отбор.

Если вас заинтересовала информация, по вопросам поступления в учреждения образования МВД Республики Беларусь необходимо обратиться в группу кадров Слуцкого РОВД по адресу: г. Слуцк ул. Уласовца, 12, кабинеты № 31, 33. Телефон: (801 795) 2 59 61 (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обед — с 13.00 до 14.00)".