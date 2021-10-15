Вопрос-ответ. Можно ли в Слуцке сделать ревакцинацию против коронавируса

В редакцию «Кур'ера» написала случчанка Марина. Девушка поинтересовалась, может ли она ревакцинироваться — привиться от коронавируса второй раз. Она уже сделала прививку против COVID-19 в июне.



В Беларуси ревакцинацию можно сделать только вакциной «Спутник Лайт» (Россия). В Слуцкую больницу уже поступила первая партия препарата.

Минздрав постановил использовать эту вакцину через 9 месяцев после первой вакцинации. Производитель, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, рекомендует ревакцинацию начиная с 6 месяцев после 1-го курса. Об этом «Кур'еру» рассказал Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

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Как пояснил «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, ревакцинацию они пока не проводят. Первая партия вакцины «Спутник Лайт» предназначена для молодёжи. Медики действуют по приказу Минздрава.

В приказе говорится, вакцина «Спутник Лайт» идёт в первую очередь для:

студентов, курсантов и учащихся очной формы обучения учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования;

лиц, призванных (призываемых) в 2021 году на срочную военную службу.

В последующем порядке — для:

лиц, переболевших COVID-19, ранее не привитых против COVID-19;

лиц, ранее привитых против COVID-19, по желанию и при наличии показаний (отсутствие антител IgG к S-белку SARS-CoV-2 у лиц, имеющих высокий риск профессионального заражения или высокий риск тяжёлого течения COVID-19).

Напомним, что первая партия вакцины «Спутник Лайт» в размере 250 000 доз поступила в страну в начале сентября.