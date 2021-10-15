Школьники и студенты теперь могут не приносить справки, если отсутствовали на занятиях из-за болезни до 5 дней

С 13 октября школьникам и студентам при отсутствии их на занятиях в течение 5 дней из-за болезни не надо получать и предоставлять в школу или университет справку о состоянии здоровья. Такое совместное решение было принято Минздравом и Минобром.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома.

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«Хорошее совместное решение Минздрава и Минобра: на период подъёма заболеваемости вирусными инфекциями в случае отсутствия учащихся школ, лицеев, колледжей, ВУЗов на занятиях в течение 5 (пяти) дней по причине возникновения респираторного заболевания предоставление справки о состоянии здоровья и о временной нетрудоспособности не требуется», — сообщает чиновник.

Данная норма действует с 13 октября и до особого распоряжения.

Напомним, в Беларуси в последнее время наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.