В Слуцке на Зелёной благоустраивают спортплощадку. Что уже сделали

В Слуцке в одном из дворов на улице Зелёной благоустраивают спортплощадку, пишет «Слуцкі край».

Валерий Кудёлко, мастер Слуцкого ЖКХ, рассказал, что на площадке проводятся работы по трамбовке песчано-гравийной основы, а в ближайшее время приступят к укладке искусственного покрытия. Слуцкие коммунальщики уже покрасили ограждение площадки, скамейки и урны возле неё. КОНТЕКСТ. 2 июля в организациях и учреждениях Слуцкого района прошёл субботник на рабочих местах. На сайте райисполкома было заявлено, что заработанные на субботнике деньги будут направлены на финансирование работ по устройству покрытия на существующих универсальных площадках, расположенных на внутридворовых территориях по улицам Пионерская, 44 и Зелёная, 7.

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Через 2 месяца, 7 сентября, на сайте Слуцкого райисполкома появилось объявление, что предприниматели решили собрать средства на благоустройство универсальной площадки в одном из дворов города.

Тема стала муссироваться в соцсетях. Люди спрашивали, куда ушли деньги, собранные на субботнике. «Кур'ер» выяснил в Слуцком райисполкоме, как обстоят дела на самом деле. Более подробно об этом можно почитать, перейдя по ссылке.