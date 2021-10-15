В Слуцке принимают заявки на участие в «Славянском базаре»

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В Слуцке принимают заявки на участие в «Славянском базаре»
Фото: pixabay.com

Районный отборочный тур к Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» и Международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск-2022» состоится 5 ноября в 11.00 в Слуцкой детской школе искусств. Такая информация размещена на сайте Слуцкого райисполкома.

Правила участия

По условиям конкурса в отборочном туре к детскому музыкальному конкурсу принимают участие исполнители,

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  • являющиеся гражданами Беларуси,
  • в возрасте от 8 до 14 лет включительно на последний день срока проведения фестиваля,
  • имеющие опыт концертных выступлений,
  • заявившие о себе своими успехами в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.

В отборочном туре к конкурсу исполнителей эстрадной песни принимают участие исполнители,

  • являющиеся гражданами Беларуси,
  • в возрасте от 18 до 31 года включительно на последний день срока проведения фестиваля,
  • имеющие опыт концертных выступлений,
  • заявившие о себе своими успехами в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.

Для участия в конкурсных прослушиваниях необходимо представить по две композиции.

Участникам детского музыкального конкурса:

  • эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке;
  • эстрадную песню по выбору участника, наиболее ярко отражающую его исполнительское мастерство и артистические способности.

Участникам конкурса исполнителей эстрадной песни:
  • эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков;
  • популярную композицию на иностранном языке («мировой хит»).

Для регистрации и репетиции в концертном зале Слуцкой детской школы искусств участникам необходимо прибыть до 10.45.

Заявки подаются до 4 ноября 2021 года на электронный адрес ГУО «Слуцкая детская школа искусств» (sluzkajashkol@gmail.com), телефон: (801 795) 5 22 88 (директор — Сапелкина Наталья Леонидовна).