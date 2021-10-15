В Беларуси двое подростков отобрали у 28-летнего мужчины шампанское и конфеты. Парни представились милиционерами

В Щучинском районе двое несовершеннолетних, возвращаясь с дискотеки, отобрали у 28-летнего мужчины конфеты и шампанское. Для этого они представились сотрудниками милиции и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность, пишут «Минск-Новости».

Парни сказали мужчине, что он находится в пограничной зоне, и стали проверять содержимое его сумок на наличие запрещённых предметов. После этого забрали у него продукты, якобы для того, чтобы отправить их на экспертизу и проверить, нет ли в них запрещённых веществ.

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С собой у мужчины были шампанское, конфеты и детское питание. Он не поверил, что парни являются сотрудниками милиции, так как они слишком молодо выглядели и не смогли по его требованию предъявить служебные удостоверения. Но препятствовать им не стал, так как опасался, что его могут избить.

Одному из молодых людей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса за грабёж. 16-летний парень был ранее судим по ст. 214 УК за угон и наказан ограничением свободы без направления в исправительное учреждение.

А другой обвиняемый возместил имущественный вред в полном объёме. Ранее молодой человек к уголовной и административной ответственности не привлекался. Его освободили под залог.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.